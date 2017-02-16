Спорт: только факты

8 февраля маэстро литовского баскетбола Владасу Гарастасу исполнилось 85 лет! По поводу почетного юбилея в каунасском кинотеатре Forum Cinemas сотни гостей имели честь не только поздравить юбиляра, но и стали свидетелями премьерного показа документального фильма «Владас Гарастас. Отец команды».

В поздравлении президента страны Дали Грибаускайте говорится, что путь литовского баскетбола в Европе и мире, прославляя имя страны, неразрывно связан с Владасом Гарастасом – легендарным тренером, воодушевившим всю нацию гордиться своей страной и верить в победное будущее баскетбола.

Гарастас с 1979 по 1989 год — главный тренер каунасского «Жальгириса».

Под его руководством литовские баскетболисты добились феноменальных результатов: в 1985-1987 годах — «Жальгирис» — трижды чемпион СССР.

В 1986 г. — «Жальгирис» — победитель Межконтинетального кубка.

С 1992 по 1997 год Гарастас — главный тренер сборной Литвы по баскетболу. Успехи команды: бронзовые медали на Олимпийских играх 1992 и 1996 годов, серебряные медали чемпината Европы 1995 г.

С 1991 по 2011 год возглавлял Литовскую федерацию баскетбола.

С 1989 по 1991 год возглавлял мужскую сборную СССР по баскетболу.

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Лучшей легкоатлеткой Европы в январе признана литовская прыгунья в высоту Айрине Пальшите.

На проходивших в январе в Германии соревнованиях Springer-Meeting по легкой атлетике в закрытом помещении 24-летняя литовка взяла высоту 1,95 см и повторила лучший результат сезона в мире.

Также серебряный призер чемпионата Европы 2016 г. Пальшите в январе на турнире Вильнюсе установила национальный рекорд, впервые в карьере взяв высоту 2 метра. Она стала 44-й прыгуньей в истории, кому покорилась двухметровая высота в помещении.

Голосование на звание лучшей легкоатлетки длилось до 6 февраля на официальных страницах Европейской легкоатлетической ассоциации в Facebook и Twitter. Победила та спортсменка, которая набрала наибольшее количество лайков под своим фото в социальных сетях.

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В обновленном рейтинге ФИФА по состоянию на февраль 2017 г. сборная Литвы по футболу потеряла четыре позиции и со 105-го места опустилась на 109-е, находясь между Центрально-Африканской Республикой и Экваториальной Гвинеей.

Среди соперников Литвы по квалификации ЧМ-2018 г. Англия занимает 13-ю, Словакия – 26-ю, Словения – 57-ю, Шотландия – 67-ю и Мальта – 183-ю строчку.

Наши соседи в рейтинге ФИФА расположились следующим образом: Польша на 14-й, Беларусь на 72-й, Латвия на 113-й, а Эстония на 119-й позиции.

Тем временем сборная России опустилась с 56-й на 61-ю строчку, что стало новым антирекордом россиян.

При составлении рейтинга учитываются все встречи команды – официальные и товарищеские. Однако официальные игры идут в зачет рейтинга ФИФА с большим коэффициентом, чем товарищеские.

Инф. «ЛК»

Метки: N7 (1147) 16 февраля, Vladas Garastas, Айрине Пальшите, ФИФА