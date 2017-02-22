Спорт: только факты

Большой футбол после зимнего перерыва возвращается в Литву 26 февраля.

В крытой арене Sportima в Вильнюсе будет разыгрываться Суперкубок Литовской федерации футбола, и второй год подряд его разыграют чемпион страны вильнюсский «Жальгирис» и вице-чемпион «Тракай».

Начало матча в 14.45.

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Чемпион Литвы «Жальгирис» две недели к новому сезону готовился в Турции.

Во время сборов команда арендовала до лета с правом последующего выкупа у поругальского «Белененсиша» сербского нападающего Комнена Андрича. За клуб из Лиссабона Комнен сыграл 8 матчей в чемпионате Португалии и 3 матча в Кубке страны.

21-летний форвард выступал за юношескую сборную Сербии (до 20 лет), за которую провел два матча и забил 1 гол.

После возвращения из Турции вильнюсцы сообщили, что им удалось привлечь в команду центрального полузащитника из Мали Махмана Траоре (28 лет). За свою карьеру, начиная с 2006 г., Траоре сыграл свыше 100 матчей в чемпионате Франции, защищая цвета «Ниццы».

Траоре выступает за сборную Мали с 2005 года. Сыграл 32 матча, забил 2 гола. В составе сборной полузащитник принимал участие в Кубках африканских наций 2010, 2012 и 2013 годов.

Тем временем интересовавший «Жальгирис» полузащитник сборной Бурунди Папи Фати из-за проблем с визой в расположении команды не появился и вильнюсцев он больше не интересует.

В Турции «Жальгирис» сыграл 6 товарищеских матчей: со счетом 1:0 выиграл у вице-чемпиона Словакии братиславского «Слована», 0:1 уступил минскому «Динамо», 3:2 выиграл у новосибирской «Сибири», 1:2 уступил чемпиону Грузии «Сампредии», 1:0 выиграл у чемпиона Словении люблянской «Олимпии» и сыграл вничью 1:1 с солигорским «Шахтером».

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Футбольные судьи из Литвы получили достойную оценку в Европе.

В прошлый четверг матч 1/16 финала Лиги Европы между «Сельтой» (Виго, Испания) и донецким «Шахтером» обслуживала судейская бригада из Литвы во главе с Гядиминасом Мажейкой. Ему помогали Витянис Казлаускас, Довидас Сужеделис, Витаутас Шимкус и Юрий Пашковский.

«Шахтер» на выезде выиграл 1:0.

Мажейка в декабре судил матч Лиги чемпионов между «Байером» (Леверкузен) и «Монако».

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22-летний защитник клайпедского «Атлантаса» Витас Гашпуйтис проходил предсезонный сбор с «Ростовом», но команде Курбана Бердыева, вероятно, не подошел и сейчас находится на смотринах в шымкентском «Ордабасы» (Казахстан), который недавно возглавил российский тренер Алексей Петрушин.

Быть может, в «Ордабасы» Гашпуйтис проявит себя с наилучшей стороны. Как-никак у перспективного футболиста рост 197 сантиметров, что очень неплохо для игрока его амплуа.

Инф. «ЛК»

Метки: N8 (1148) 23 февраля, Витас Гашпуйтис, Суперкубок Литовской федерации футбола, Траоре