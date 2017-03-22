Спорт: только факты

Этим летом на бирже новичков НБА может быть задрафтован не один, а два представителя каунасского «Жальгириса».

Занимающийся прогнозами биржи новичков ресурс Draft Express предполагает, что в НБА может попасть молодой центровой «Жальгириса» Лауринас Бирутис (19 лет, 213 см).

Правда, талантливому уроженцу Шяуляй прогнозируется последний, 60-й номер драфта.

Бирутис играет в команде дублеров «Жальгириса», в чемпионате НБЛ в среднем за 30 мин. набирает по 17,3 очка, делает по 9,1 подбора и 2 блок-шота за матч.

Биржа новичков состоится 22 июня. На ней 17-й номер драфта прогнозируется немецкому легионеру «Жальгириса» Айзеа Хартенштайну (19 лет, 210 см).

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Ответный матч Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом» обслуживала бригада арбитров из Литвы во главе с каунасцем Гядиминасом Мажейкой.

Помогали на поле арбитру земляки Витаутас Шимкус и Витянис Казлаускас. Дополнительными арбитрами были назначены Донатас Румшас и Робертас Валиконис.

Мажейка на поле не был в центре внимания и отлично справился со своими обязанностями: за весь матч он показал только одну желтую карточку.

«Манчестер Юнайтед» выиграл 1:0 (первый матч 0:0) и вышел в 1/4 финала Лиги Европы.

Мажейка в декабре 2016 г. судил матч Лиги чемпионов между «Байером» (Леверкузен) и «Монако», а в середине февраля матч Лиги Европы между «Сельтой» (Виго, Испания) и донецким «Шахтером».

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Литовский форвард клуба НБА «Оклахома Тандерс» Домантас Сабонис в интервью официальному сайту ФИБА рассказал о своем желании выступить в составе сбоной Литвы на Евробаскете-2017, где его команда сыграет в одной группе со сборными Италии, Германии, Израиля, Грузии и Украины.

20-летний баскетболист рассказал о том, насколько важно для него выступать за национальную сборную, признавшись, что поставил перед собой цель сыграть на предстоящем континентальном первенстве.

«Это очень важно для меня. Я люблю представлять мою страну на высочайшем уровне, какой бы турнир это ни был – Евробаскет, чемпионат мира и Олимпийские игры. Я очень горд тем, что я из Литвы, и хочу делать все от меня зависящее для своей страны.

У нас сложная группа, очень конкурентная. Уровень баскетбола в Европе растет с каждым годом и мы должны играть как можно лучше в каждой игре. Во всех командах есть сильные игроки.

Мы всегда играем на победу в турнире. Мы всегда делаем все от нас зависящее и собираемся хорошенько постараться, чтобы выиграть этот турнир. Нам нужно выигрывать каждую игру и пытаться завоевать титул.

Является ли выступление на Евробаскете-2017 моей целью? Да, это так. Мне еще нужно уладить вопросы с «Оклахомой», но что касается моей позиции в этом вопросе, то я бы хотел сыграть на турнире».

Инф. «ЛК»

Метки: N12 (1152) 23 марта, Гядиминас Мажейка, Домантас Сабонис, Жальгирис