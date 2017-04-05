Спорт: только факты

На прощальный матч «Жальгириса» в регулярном чемпионате Евролиги в Каунасе собралось рекордное число болельщиков.

За матчем с «Эмпорио Армани» (Милан), который «Жальгирис» проиграл 84:88, наблюдал 15 231 любитель баскетбола.

До этого рекорд – 14 862 зрителя – был на матче с «Анадолу Эфес» (Стамбул).

Žalgirio arena вмещает 15 552 зрителя.

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В этом сезоне на матчи Литовской баскетбольной лиги (ЛБЛ) зрители собираются как никогда охотно. В среднем за одним матчем ЛБЛ с трибун наблюдают 2055 любителей баскетбола. Это на 200 болельщиков больше, нежели в прошлом сезоне.

Лидером сезона по посещаемости является клайпедский «Нептунас» – в среднем 4207 болельщиков за матч. У каунасского «Жальгириса» – 3678 болельщика, а у панявежского «Леткабелиса» – 3383 болельщиков.

Больше всего любителей баскетбола – 11 841 – собралось на матч «Жальгириса» и «Летувос ритаса», который проходил в Каунасе.

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Прекрасная игра Гядиминаса Ореликаса (26 лет, 200 см) в Турции не осталась не замеченной. Sportando сообщает, что форвардом «Банвита» заинтересовался стамбульский «Фенербахче», который тренирует знаменитый Желько Обрадович.

Прошлым летом из Вильнюса в Бандирму перебравшийся Ореликас в чемпионате Турции в среднем набирает 14,7 очка и делает 5,3 подбора.

В Лиге чемпионов ФИБА показатели Ореликаса тоже впечатляют – 13,8 очка и 4,2 подбора за игру.

До переезда в Турцию Ореликас 3 сезона играл за «Летувос ритас». До этого играл за «Шяуляй» и «Витаутас» (Пренай/Бирштонас).

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Защитник каунасского «Жальгириса» Кевин Пангос летом может стать игроком стамбульского «Галатасарая».

Летом прошлого года канадец подписал контракт по схеме 1+1 с «Жальгирисом». В нынешнем сезоне он в среднем набирает 8,2 очка и делает 3,2 передачи за игру в Евролиге.

По информации Sportando, в услугах Пангоса заинтересован «Галатасарай». Турецкий клуб попытается подписать канадского защитника предстоящим летом.

«Галатасарай» уже интересовался Пангосом прошлым летом, но защитник решил подписать контракт с «Жальгирисом».

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Тенерифе (Испания) примет «Финал четырех» баскетбольной Лиги чемпионов ФИБА. Полуфинальные матчи заключительной стадии турнира состоятся 28 апреля, а финальная встреча 30 апреля.

29 марта определились все участники финала Лиги чемпионов. Ими стали французский «Монако», турецкий «Банвит», итальянская «Умана Венеция» и испанский клуб «Иберостар Тенерифе», который и будет фактическим хозяином финала.

Жеребьевка решающей стадии Лиги чемпионов пройдет 6 апреля в месте проведения финала — Тенерифе.

Утянский «Ювентус» покинул Лигу чемпионов на стадии 1/16 финала, а клайпедский «Нептунас» на стадии 1/8 финала.

Инф. «ЛК»

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