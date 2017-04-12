Спорт: только факты

Литовский тяжелоатлет Ауримас Диджбалис (весовая категория 94 кг) на проходившем в Сплите (Хорватия) чемпионате Европы по тяжелой атлетике завоевал бронзовую медаль, набрав в сумме двух упражнений 386 кг (181 в рывке + 205 в толчке).

Золото завоевал россиянин Адам Малигов – 388 кг (180 + 208). Вторым стал украинец Дмитрий Чумак с результатом 388 кг (174+214).

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ФИФА обнародовала апрельский рейтинг национальных сборных по футболу. Литва после поражения 0:3 в товарищеском матче с Чехией и 0:2 в квалификационном матче чемпионата мира с Англией сумела подняться на 101-е место, которое разделяет вместе со сборными Индии, Эстонии и Никарагуа.

В марте Литва занимала 107-ю позицию.

Возглавляет же список лучших сборная Бразилии, которая уже обеспечила себе место на чемпионате мира 2018 года. Аргентина теперь вторая, Германия – третья, Чили – четвертая. Колумбия и Бельгия поменялись местами, латиноамериканцы уже пятые.

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Баскетболисты “Уникахи” (Малага) победили другой испанский клуб “Валенсию” в третьем матче финальной серии Кубка Европы и впервые в истории выиграли данный турнир.

Счет в финальной серии до двух побед стал 2-1 в пользу “Уникахи”.

Завоевав трофей, «Уникаха» получила право в следующем сезоне играть в Евролиге, присоединившись к «Реалу», «Басконии» и «Барселоне», у которых есть лицензия А.

В этом сезоне в Кубке Европы играли две литовские команды: вильнюсский «Летувос ритас» и панявежский «Леткабелис». Обе завершили выступление на стадии Топ-16.

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С 28 по 30 апреля состоится первый в истории баскетбольной Лиги чемпионов ФИБА «Финал четырех». Завершающая стадия турнира пройдет в Тенерифе.

Состоялась жеребьевка решающих матчей.

По ее результатам хозяин финала, «Иберростар Тенерифе», 28 апреля проведет поединок против «Умана Венеции». Во втором полуфинале в этот же день турецкий «Банвит» сразится с «Монако». Финал турнира и матч за третье место состоятся 30 апреля.

В составе «Иберростар Тенерифе» играет разыгрывающий защитник сборной Литвы Марюс Григонис, а в составе турецкого «Банвита» форвард Гядиминас Ореликас.

Одним из судей «Финала четырех» будет Томас Ясявичюс.

Утянский «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/16 финала, а клайпедский «Нептунас» на стадии 1/8 финала.

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Ассистент главного тренера сборной Литвы Дайнюса Адомайтиса Рамунас Шишкаускас побывал в Новом Орлеане, чтобы встретиться с форвардом “пеликанов” Донатасом Мотеюнасом.

В обязанности Шишкаускаса, который недавно присоединился к тренерскому штабу сборной, входит общение с литовскими игроками, выступающими за границей, в первую очередь в НБА.

Инф. «ЛК»

Метки: N15 (1155) 13 апреля, Ауримас Диджбалис, Рамунас Шишкаускас, ФИФА