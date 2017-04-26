Спорт: только факты

Президент Литовской федерации футбола (ЛФФ) Эдвинас Эймонтас заявил, что отзывает свое решение об уходе с занимаемого поста.

«Оппонентам нужен не только пост президента, они хотят унизить меня как личность и умалить все перемены, которые сейчас только набирают силу. И я это вскоре заметил. Видя все это, я решил отозвать свое решение об уходе с поста президента», – сказал Эймонтас на пресс-конференции.

Он повторил, что на него оказывали давление члены Исполкома ЛФФ, угрожавшие запятнать его репутацию.

На официальном сайте ЛФФ было распространено заявление членов Исполкома, в котором отвергаются обвинения со стороны президента.

«Постоянно повторяемые президентом ЛФФ утверждения, что Исполком ЛФФ противится подготовке рапорта о «Практике хорошего управления», внесению изменений в устав, не имеют никакого основания», – говорится в документе.

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Главный тренер каунасского «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс в следующем сезоне может возглавить «Маккаби» из Тель-Авива.

Глава баскетбольного отдела Israeli Channel 5 TV Роуи Глэдстоун утверждает, что в «Маккаби» всерьез нацелились на приглашение 41-летнего литовского специалиста, который с января 2016 г. возглавляет «Жальгирис».

В лице Ясикявичюса боссы «Маккаби» видят замену латышу Айнарсу Багатскису, возглавившему клуб в конце декабря 2016 года.

В «Маккаби» готовят для Ясикявичюса контракт по схеме 2+1. Литовец пообещал определиться со своим будущим по окончании текущего сезона.

В качестве игрока Ясикявичюс дважды побеждал в Евролиге в составе «Маккаби».

В июне прошлого года Шарунас Ясикявичюс был близок к «Барселоне», однако из-за правил Ассоциации тренеров Испании не смог возглавить знаменитый каталонский клуб. По правилам Ассоциации, работать главным тренером в Лиге ACB нельзя без двухлетнего опыта работы главным в других командах.

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Форвард «Нью-Йорк Никс» и сборной Литвы Миндаугас Кузминскас рассказал о целях своей национальной сборной на чемпионате Европы по баскетболу-2017, заявив, что первой задачей будет выход в полуфинал.

«Сейчас в Европе уже не осталось проходных матчей. Уровень стал таким конкурентным, что нельзя начинать матчи, будучи уверенным в победе. Самое важное, чтобы мы были готовы к старту Евробаскета с физической точки зрения.

В этом плане турнир очень специфический. За короткий промежуток времени нужно достичь наилучших кондиций. Тем не менее исход нашего выступления зависит только от нас и от того, в какой психологической и физической форме мы будем стартовать.

Мы бы хотели добраться до полуфинала, а там будет видно, чего мы можем достичь. Когда в турнире остается четыре команды, то произойти может все что угодно», — приводит слова Кузминскаса официальный сайт ФИБА.

На чемпионате Европы-2017 сборная Литвы поборется за выход из группы с командами Италии, Германии, Израиля, Украины и Грузии.

Инф. «ЛК»

Метки: N17 (1157) 27 апреля, Миндаугас Кузминскас, Шарунас Ясикявичюс, Эдвинас Эймонтас