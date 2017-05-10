Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала майский рейтинг национальных команд. Хотя сборная Литвы за последний месяц никаких матчей не проводила, все-таки сумела подняться со 101-й на 100-ю позицию. Это обусловлено падением сборной Малави сразу на 14 позиций.
Последний раз наша национальная команда была в сотне сильнейших в 2014 году.
В Топ-70 национальных команд произошло лишь одно изменение – одну позицию потеряла Словакия, которая теперь идет на 24-й строчке. В тройке лидеров остаются Бразилия, Аргентина и Германия.
Всего классифицируются 211 сборных.
Среди 55 европейских стран Литвы занимает 42-е место.
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Олимпийская чемпионка Лондона литовская пятиборка Лаура Асадаускайте-Заднепровскене выиграла третий этап Кубка мира по современному пятиборью в венгерском Кечкемете.
Следующий этап пройдет 25-29 мая в Польше.
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После 8 матчей чемпионата Литвы по футболу утянский «Утянис» расторг контракт с главным тренером Звезданом Милошевичем.
Руководство клуба не устоили результаты, которые показывала команда под руководством серба с шведским паспортом.
Команду временно возглавил ассистент Милошевича, украинский специалист Олег Бойчишин.
Главного тренера лишился и «Кауно Жальгирис». Клуб расстался с Виталюсом Станкявичюсом. Команду временно возглавил ассистент главного тренера Лаймис Бичкаускас.
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Четвертьфиналы Литовской баскетбольной лиги завершились без сенсаций и с одинаковым результатом – 3:0. В серии матчей до трех побед «Жальгирис» выиграл у «Дзукии», «Летувос ритас» у «Пено жвайгждес», «Нептунас» у «Ювентуса», а «Леткабелис» у «Витаутаса».
В полуфиналах до трех побед сыграют «Жальгирис» с «Нептунасом», а «Летувос ритас» с «Леткабелисом».
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После окончания регулярного чемпионата Литовской баскетбольной лиги (ЛБЛ) был составлен и обнародован рейтинг судей ЛБЛ.
Согласно этому рейтингу лучшие арбитры будут привлекаться для судейства в матчах плей-офф ЛБЛ вплоть до финальной серии.
В составлении рейтинга судей принимали участие главные тренеры клубов ЛБЛ, инспекторы и ответственные специалисты ЛБЛ.
Первая пятерка лучших выглядит следующим образом: Томас Ясявичюс, Юргис Лауринавичюс, Гитис Вилюс, Артурас Шукис и Гинтарас Виткаускас.
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Последним участником «Финала четырех» Евролиги стал пирейский «Олимпиакос», который в пятом четвертьфинальном матче дома выиграл у стамбульского «Анадолу Эфес» и выиграл серию 3:2.
«Финал четырех» пройдет 19-21 мая в Стамбуле. В полуфиналах встретятся: ЦСКА – «Олимпиакос» и «Фенербахче» – «Реал».
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Евролига определилась с именами арбитров, которые будут обслуживать матчи «Финала четырех» в Стамбуле, сообщает официальный сайт турнира.
В список попали восемь человек: Даниэль Хьеррезуэло (Испания), Дамир Явор (Словения), Миливое Йовчич (Сербия), Луиджи Ламоника (Италия), Олег Латышев (Латвия), Роберт Лоттермозер (Германия), Фернандо Роча (Португалия) и Борис Рыжик (Украина).
Метки: N19 (1159) 11 мая, Лаура Асадаускайте-Заднепровскене, Спорт