Спорт: только факты

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала майский рейтинг национальных команд. Хотя сборная Литвы за последний месяц никаких матчей не проводила, все-таки сумела подняться со 101-й на 100-ю позицию. Это обусловлено падением сборной Малави сразу на 14 позиций.

Последний раз наша национальная команда была в сотне сильнейших в 2014 году.

В Топ-70 национальных команд произошло лишь одно изменение – одну позицию потеряла Словакия, которая теперь идет на 24-й строчке. В тройке лидеров остаются Бразилия, Аргентина и Германия.

Всего классифицируются 211 сборных.

Среди 55 европейских стран Литвы занимает 42-е место.

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Олимпийская чемпионка Лондона литовская пятиборка Лаура Асадаускайте-Заднепровскене выиграла третий этап Кубка мира по современному пятиборью в венгерском Кечкемете.

Следующий этап пройдет 25-29 мая в Польше.

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После 8 матчей чемпионата Литвы по футболу утянский «Утянис» расторг контракт с главным тренером Звезданом Милошевичем.

Руководство клуба не устоили результаты, которые показывала команда под руководством серба с шведским паспортом.

Команду временно возглавил ассистент Милошевича, украинский специалист Олег Бойчишин.

Главного тренера лишился и «Кауно Жальгирис». Клуб расстался с Виталюсом Станкявичюсом. Команду временно возглавил ассистент главного тренера Лаймис Бичкаускас.

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Четвертьфиналы Литовской баскетбольной лиги завершились без сенсаций и с одинаковым результатом – 3:0. В серии матчей до трех побед «Жальгирис» выиграл у «Дзукии», «Летувос ритас» у «Пено жвайгждес», «Нептунас» у «Ювентуса», а «Леткабелис» у «Витаутаса».

В полуфиналах до трех побед сыграют «Жальгирис» с «Нептунасом», а «Летувос ритас» с «Леткабелисом».

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После окончания регулярного чемпионата Литовской баскетбольной лиги (ЛБЛ) был составлен и обнародован рейтинг судей ЛБЛ.

Согласно этому рейтингу лучшие арбитры будут привлекаться для судейства в матчах плей-офф ЛБЛ вплоть до финальной серии.

В составлении рейтинга судей принимали участие главные тренеры клубов ЛБЛ, инспекторы и ответственные специалисты ЛБЛ.

Первая пятерка лучших выглядит следующим образом: Томас Ясявичюс, Юргис Лауринавичюс, Гитис Вилюс, Артурас Шукис и Гинтарас Виткаускас.

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Последним участником «Финала четырех» Евролиги стал пирейский «Олимпиакос», который в пятом четвертьфинальном матче дома выиграл у стамбульского «Анадолу Эфес» и выиграл серию 3:2.

«Финал четырех» пройдет 19-21 мая в Стамбуле. В полуфиналах встретятся: ЦСКА – «Олимпиакос» и «Фенербахче» – «Реал».

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Евролига определилась с именами арбитров, которые будут обслуживать матчи «Финала четырех» в Стамбуле, сообщает официальный сайт турнира.

В список попали восемь человек: Даниэль Хьеррезуэло (Испания), Дамир Явор (Словения), Миливое Йовчич (Сербия), Луиджи Ламоника (Италия), Олег Латышев (Латвия), Роберт Лоттермозер (Германия), Фернандо Роча (Португалия) и Борис Рыжик (Украина).

Метки: N19 (1159) 11 мая, Лаура Асадаускайте-Заднепровскене, Спорт