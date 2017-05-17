Спорт: только факты

Лига чемпионов ФИБА объявила об изменениях, которые вступят в силу с сезона-2017/18.

Состав участников второго розыгрыша Лиги чемпионов сократится с 40 до 32. Напрямую в турнир попадут максимум 24 клуба, еще 8 будут определяться по итогам квалификации. В регулярном чемпионате будет 4 группы по 8 команд в каждой.

Победитель Лиги чемпионов ФИБА в следующем сезоне получит 1 миллион евро, что в два раза превышает призовые для триумфатора розыгрыша этого сезона.

Согласно решению Литовской федерации баскетбола, в следующем сезоне в Лиге чемпионов ФИБА смогут выступать полуфиналисты нынешнего розыгрыша Литовской баскетбольной лиги. Поскольку у «Жальгириса» есть лицензия А Евролиги, у «Летувос ритаса» долгосрочный контракт на участие в Кубке Европы, то вакантные места остаются «Нептунасу» и «Леткабелису». Правда, «Леткабелис» питает надежды и в следующем сезоне получить именное приглашение в Кубок Европы.

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В тайваньском городе Тайбэй состоялась встреча глав зарубежных спортивных делегаций, в ходе которой прошла жеребьевка баскетбольного турнира Всемирной летней Универсиады-2017. В турнире примут участие 24 мужские команды, разбитые на 4 группы.

Мужская университетская сборная Литвы оказалась в группе D, где сыграет с командами России, Австралии, Украины, Израиля и Мозамбика.

Женская университетская сборная Литвы тоже оказалась в группе D, где сыграет с командами России, Австралии и Аргентины.

Баскетбольный турнир Универсиады-2017 пройдет с 20 по 29 августа.

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Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Донатас Мотеюнас опроверг слухи о том, что он собирается судиться с «Хьюстон Рокетс» по поводу ситуации с переговорами о новом контракте в течение нынешнего сезона.

«Месяц назад мы с Ассоциацией игроков НБА с одной стороны и «Хьюстоном» с другой пришли к согласию и решили все имевшиеся вопросы. Между мной и «Рокетс» не идет никаких судебных разбирательств. Опубликованная в СМИ информация об этом неправдива», – написал Мотеюнас в своем микроблоге в социальной сети Facebook.

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У Утянского «Утяниса» новый главный тренер – им стал испанский специалист Давид Кампана Пикер.

Сильная сторона испанца – тактика. У него есть опыт работы в системах «Барселоны» и мадридского «Атлетико», тренировал молодежные команды «Малаги» и «Гранады».

«ЛК» уже писал, что «Утянис» после 8 туров чемпионата Литвы расстался с сербом Звезданом Милошевичем, которого временно заменял украинский специалист Олег Бойчишин.

«Утянис» с 14 очками занимает 5-ю строчку из 8 команд.

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УЕФА на своем официальном сайте опубликовал новую версию рейтинга лучших клубов, который возглавил мадридский «Реал» – 174,942 балла. На втором месте немецкая «Бавария» (Мюнхен) – 154,899 балла, далее идут – «Барселона» (Испания) – 151,942 балла и «Атлетико» (Мадрид, Испания) – 142,942. Замыкает пятерку сильнейших итальянский «Ювентус» (Турин) – 140,666 балла.

Лучший литовский клуб в рейтинге – вильнюсский «Жальгирис», с 5,825 балла занимает 236-е место.

Инф. «ЛК»

Метки: N20 (1160) 18 мая, Давид Кампана Пикер, Донатас Мотеюнас, ФИБА