Спорт: только факты

Бывший капитан сборной Литвы Томас Данилявичюс избран президентом Литовской федерации футбола. На выборах он был единственным кандидатом. Срок полномочий 39-летнего специалиста рассчитан на два года.

«Я отдал футболу большую часть жизни и выступал за командную работу. Я знаю, что значит быть лидером и быть в доверии у людей», — после избрания сказал Данилявичюс.

Данилявичюс, будучи футболистом, выступал за московское «Динамо». Также он играл за итальянские «Ливорно», «Болонью», бельгийский «Брюгге», сыграл 3 матча за лондонский «Арсенал» и забил изумительный гол в ворота «Барселоны».

Данилявичюс является лучшим бомбардиром в истории сборной Литвы, имея 19 голов в своем активе.

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«Судува» на полном серьезе намерена сдвинуть со второго места «Тракай» или даже побороться за звание чемпиона Литвы по футболу еще в этом сезоне.

На прошлой неделе клуб из Мариямполе обзавелся еще двумя новичками: нападающим Риджино Сисильей и полузащитником Серхио Семедо.

Уроженец острова Кюрасао (Нидерландские Антильские острова) Риджино Сисилья (23 года, 197 см) три сезона играл в чемпионате Голландии за «Роду» и «Валвейк», а прошлый сезон провел в клубе «Порт Вейл» английской League One, где в 35 матчах забил 5 голов.

Серхио Семедо (29 лет, 184 см) родился в Кабо-Верде (острова Зеленого Мыса). Всю карьеру выступал в Португалии: за «Маритиму», «Жил Висенте», «Фейренси» и другие. В общей сложности Семедо сыграл 36 матчей в высшем дивизионе чемпионата Португалии и 115 матчей во втором дивизионе.

«ЛК» уже писал, что «Судува» с середины августа подписала атакующего полузащитника из Франции Жереми Манцорро, бразильского защитника Шоко и хорватского нападающего Йосипа Тадича.

Приобретение новых и опытных игроков началось после того, как «Судува» дошла до четвертого квалификационного раунда Лиги Европы и заработала в общей сложности около 900 тыс. евро.

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Литовский тренер Паулюс Юодис выиграл иск в отношении украинского баскетбольного клуба «Будивельник» за невыплаченную по контракту зарплату, бонусы и проценты.

Арбитражный суд ФИБА приказал украинской команде заплатить 21 тысячу долларов США специалисту, который работал в качестве помощника тренера в этом клубе с 2012 по 2014 годы. «Будивельник» также должен будет покрыть судебные издержки Юодиса, сумма которых оценивается в 3 тысячи евро.

Интересно, что в то время литовец Гядиминас Навикаускас был генеральным директором «Будивельника». Правда, важно упомянуть, что в 2013 году и в начале 2014-го украинский баскетбол, как и все сферы жизнедеятельности страны, пережил кризис из-за начала военных действий.

В этом сезоне Юодис работает ассистентом главного тренера кедайнского «Невежиса» Рамунаса Цвирки.

Инф. «ЛК»

Метки: N40 (1180) 5 октября, Паулюс Юодис, Риджино Сисильей, Серхио Семедо, Томас Данилявичюс