Спорт: только факты

Рижское «Динамо» объявило о подписании контракта с литовским голкипером Мантасом Армалисом.

В апреле 2016 года 25-летний вратарь подписал контракт с клубом НХЛ «Сан-Хосе Шаркс», но впоследствии выступал за фарм-клуб «акул» – команду АХЛ «Сан-Хосе Барракуда».

В сезоне-2016/17 Армалис провел в регулярном чемпионате АХЛ 24 матча, пропуская в среднем 3,06 шайбы за игру.

Ранее он выступал в Швеции за «Мору» и «Юргорден». В составе сборной Литвы Армалис выступал на пяти чемпионатах мира первого дивизиона и двух олимпийских квалификациях.

Следует отметить, что у Армалиса есть опыт в модельном бизнесе. Он участвовал в показах Versace во время недели моды в Милане.

Армалис стал вторым литовцем в «Динамо» (сейчас в рижской команде играет защитник Нериюс Алишаускас) и третьим — в истории КХЛ (после Алишаускаса и Дарюса Каспарайтиса).

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Китайский портал Sohu накануне чемпионата страны проанализировал, какие баскетболисты -легионеры будут самыми высокооплачиваемыми в предстоящем сезоне.

На первом месте оказался литовский форвард «Шаньдун Голден Старз» Донатас Мотеюнас, который заработает 3 млн долларов США.

За ним следует американец Эндрэй Блатч из «Синьцзян Флайн Тайгерс» с 2,5 млн.

На третьей позиции одноклубник Мотеюнаса Тай Лоусон с зарплатой 2,4 млн долларов.

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В прошлую субботу на 50-м году жизни скоропостижно скончался спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Константин Сарсания.

С 2013 г. до мая 2017 г. Сарсания возглавлял клайпедский «Атлантас». На прошлой неделе он был в портовом городе и наблюдал за матчем «Атлантас» – «Судува».

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Тренерский штаб баскетбольного клуба «Дзукия» (Алитус) пополнил известный в прошлом литовский баскетболист и специалист Вальдемарас Хомичюс. Он стал ассистентом главного тренера команды македонского специалиста Николы Василева.

В прошлом сезоне олимпийский чемпион Сеула Хомичюс работал старшим тренером пермской «Пармы».

Хомичюс в свое время тренировал пермский клуб «Урал-Грейт»: сначала он был помощником Сергея Белова, а потом – главным тренером. Также в качестве наставника он руководил такими клубами, как казанский «Уникс», подмосковный «Триумф», украинский «Днепр».

Инф. «ЛК»

Метки: N41 (1181) 12 октября, Донатас Мотеюнас, Константин Сарсания, Мантас Армалис