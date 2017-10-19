Спорт: только факты

В обнародованном 16 октября Международной федерацией футбола (ФИФА) рейтинге национальных сборных литовские футболисты упали на рекордное дно: со 120-й строчки в мировой классификации в сентябре на 145-ю позицию.

Эстонские футболисты переместились с 84-й на 80-ю строчку, сборная Латвии занимает 129-е место (+19).

Во главе рейтинга изменений не произошло. Лидером остается сборная Германии, далее идут национальные команды Бразилии и Португалии.

Сборная России потеряла одну позицию и опустилась на 65-е место, обновив свой антирекорд.

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Экс-нападающему «Тракай» россиянину Максиму Максимову ФИФА выдала временную регистрацию, утверждают юристы клуба. Но ситуация не изменилась, он все еще принадлежит «Тракай» и дело о побеге не закончено.

«Даже выдав временную регистрацию, не значит, что игрок и его новый клуб защищены от последствий, поскольку по этому вопросу будет отдельное решение. ФИФА этот вопрос по существу будет решать позже», – о ситуации со сбежавшим в македонский «Вардар» Максимове сказал директор «Тракай» Вирмантас Лемяжис.

По словам самого Максимова, он сразу же, как только принял решение сменить клубную прописку, пришел к руководству «Тракай» со своим представителем и сказал, что «не видит смысла оставаться до зимы и хочет сделать шаг вперед в карьере».

Воспитанник воронежского футбола заметил, что перед подписанием трудового договора с литовцами спортивный директор команды давал обещание, что проблем, если тот захочет уйти, никаких не возникнет. «Но разговор закончился ничем – меня не услышали», – подытожил Максимов. В этой ситуации футболист решил воспользоваться опцией в контракте, дающей право расторгнуть соглашение в одностороннем порядке. Естественно, об этом он уведомил «Тракай» и Литовскую федерацию футбола.

В чемпионате Македонии Максимов дебютировал 14 октября в матче со «Шкендией» и заработал пенальти. «Вардар» выиграл 4:2.

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В обновленном Международной федерацией баскетбола (ФИБА) рейтинге национальных сборных по баскетболу Литва потеряла одну позицию и с пятой строчки опустилась на шестую. Литовцев обошла сборная Аргентины.

Первая четверка остается неизменной – первое место занимают олимпийские чемпионы сборная США, второе – Испания, третье – Сербия, четвертое – Франция.

Среди европейских сборных Литвы занимает четвертое место и уступает только Испании, Сербии и Франции.

Всего анализируются 153 сборные мира.

Сборная Литвы на недавно прошедшем чемпионате Европы заняла девятое место.

Инф. «ЛК»

Метки: N42 (1182) 19 октября, Максим Максимов, Тракай, ФИФА