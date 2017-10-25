Спорт: только факты

Клуб НБА «Индиана Пэйсерс» использовал опцию в контракте тяжелого форварда Домантаса Сабониса (третий год). Таким образом, клуб из Индианаполиса сохранил Сабониса до 2019 года.

Сабонис перешел в «Пэйсерс» в результате обмена с «Оклахома Тандер» в межсезонье 2017/2018 годов.

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В составах команд НБА на сезон-2017/18 на данный момент числятся 108 неамериканских игроков из рекордных 42 стран, сообщается на официальном сайте лиги.

Из них 11 игроков представляют Канаду, 10 – Францию, 8 – Австралию, 7 – Испанию. Бразилию, Хорватию, Германию, Сербию и Турцию в лиге представляют по пять баскетболистов. Литву – три. Это Йонас Валанчюнас «Торонто Рэпторс», Миндаугас Кузминскас («Нью-Йорк Никс») и Домантас Сабонис («Индиана Пэйсерс»).

Из Европы на стартовавший сезон НБА заявлены рекордные 64 игрока.

Предыдущий рекорд по количеству представленных стран был установлен в прошлом сезоне, однако тогда на старт чемпионата вышли рекордные 113 неамериканских игроков.

Следует отметить, что уже четвертый сезон подряд в клубах НБА представлено не менее 100 иностранных баскетболистов.

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Казахстанским футбольным клубам в настоящее время предлагается центральный полузащитник вильнюсского «Жальгириса» Мантас Куклис.

Имеющий в своем активе 24 матча за национальную сборную Литвы игрок в свое время выступал за бельгийский «Тюрнхаут» и чешский «Богемианс», а в последние сезоны защищает цвета «Жальгириса», с которым становился чемпионом своей страны три раза подряд и надеется взять в этом году четвертый комплект золотых наград.

В чемпионате Литвы – 2017 Мантас Куклис провел 23 матча, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.

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Бразильский полузащитник «Барселоны» Паулиньо, на заре своей карьеры поигравший в чемпионате Литвы за футбольный клуб «Вильнюс» в возрасте 18 лет, признался, что столкнулся с проявлениями расизма и был вынужден переехать в Польшу.

«Едва я достиг совершеннолетия, приехал в Литву. Я покинул свою страну, потому что хотел играть, хотел попробовать что-то новое. Я адаптировался к игре команды. В составе было восемь бразильцев, а в Вильнюсе было все для нормальной жизни.

Все было хорошо, пока не случились эти эпизоды расизма. Что именно мне говорили? Вы знаете, что обычно происходит в таких случаях. Это происходило не только со мной, но и с моими одноклубниками. Я сильно пострадал от расизма. Когда я уехал в Польшу, то дал обещание: «Если со мной случится что-то подобное, я брошу все и сразу вернусь в Бразилию». То, что сегодня происходит, неприемлемо. Я лишь прошу уважать людей, больше ничего. Проявляйте уважение, ведь я уважаю других», — призвал бразилец в интервью испанскому изданию El Periodico.

Инф. «ЛК»

Метки: N43 (1183) 26 октября, Домантас Сабонис, Мантас Куклис, Паулиньо