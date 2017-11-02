Спорт: только факты

Информационный партнер Евролиги Eurohoops накануне регулярного чемпионата турнира проанализировал команды Евролиги, оценивая их по пяти параметрам.

Каунасскому «Жальгирису» из 16 команд отведено предпоследнее, 15-е место.

Eurohoops единственного участника Литвы в турнире сопроводил следующим комментарием: «В новый сезон «Жальгирис» входит без группы ключевых игроков сезона прошлого: Лео Вестерманна, Лукаса Лякавичюса, Реналдаса Сейбутиса, Брока Мотума – все эти парни покинули Литву. Впрочем, летом «Жальгирис» сохранил не только Кевина Пангоса, Паулюса Янкунаса и Артураса Милакниса, но и свою главную звезду – Шарунаса Ясикявичюса. Легенда Евролиги вновь постарается скроить в Каунасе нечто особенное, и в этом ему помогут новички – Аарон Уайт, Брендон Дэвис, Ди Бост и другие. Нечто особенно в играх «Жальгириса» точно будет – это атмосфера на домашней арене литовцев самого настоящего баскетбольного праздника, без которого в Каунасе не обойдется ни одна игра».

Первую строчку Eurohoops отвел прошлогоднему победителю Евролиги стамбульскому «Фенербахче», вторую – московскому ЦСКА, третью – мадридскому «Реалу».

После четырех туров у «Жальгириса» две победы и два поражения. В пятницу, 3 ноября, каунасцы играют в москве с ЦСКА.

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Клайпедский «Нептунас» после месячного испытательного срока решил отказаться от услуг разыгрывающего Малкольма Армстеда. Тренерский штаб и руководство клуба не устроили спортивная форма и результаты американца.

Его заменить призван другой американец – Джерри Джонсон (35 лет, 183 см). У Джонсона есть и казахстанское гражданство.

Прошлый сезон американец провел в турецком «Бююкчекмедже», а до этого пять сезонов играл за казахстанскую «Астану».

В сезоне 2010/2011 гг. Джонсон играл за вильнюсский «Летувос ритас».

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35-летний ветеран Освальдас Мачернис в матче с «Витисом» (Шакяй) сильно ударил своего младшего товарища по команде «Тяльшяй» (Национальная баскетбольная лига, второй дивизион Литвы) Томаса Домаркаса после того, как тот отдал ему неточную передачу.

После этого инцидента Мачернис отчислен из клуба и отстранен от участия в матчах чемпионата Национальной баскетбольной лиги на оставшуюся часть сезона.

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В мировом рейтинге АТП литовский теннисист Ричардас Бяранкис со 169-го места поднялся на 126-е. На счету 27-летнего литовца 460 очков.

Бяранкис в прошедшем в Москве турнире «ВТБ Кубок Кремля» серии АТП в финале уступил боснийцу Дамиру Джумхуру и заработал 150 очков рейтинга.

Для Бяранкиса это был второй финал уровня АТП в карьере.

Метки: N44 (1184) 2 ноября, Джерри Джонсон, Евролига, Летувос ритас, Томас Домаркас, ЦСКА