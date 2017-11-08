Спорт: только факты

Бывший центровой сборной России Алексей Жуканенко (31 год, 210 см) в «Пено жвайгждес» из Пасвалиса дальше играть не будет. Клуб и баскетболист по обоюдному согласию расторгли контракт, который должен был действовать до конца сезона.

Руководство клуба и тренерский штаб не удовлетворили ни игра россиянина, ни демонстрируемые результаты.

В девяти матчах Литовской баскетбольной лиги Жуканенко в среднем на паркете проводил 9,57 мин., набирал по 2,8 очка, подбирал по 1,4 мяча и набирал по 2,1 балла коэффициента полезных действий.

В послужном списке Жуканенко числится выступление за казанский «Уникс», московское «Динамо», подмосковные «Химки», краснодарский «Локомотив – Кубань», казахстанскую «Астану».

Он играл за сборную России на чемпионате мира 2010 г.

«Пено жвайгждес» сейчас ищут более быстрого и мобильного центрового.

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Баскетболисты «Жальгириса» не продемонстрировали весь свой потенциал в матче Евролиги с московским ЦСКА, проигрывая в желании бороться, заявил главный тренер каунасцев Шарунас Ясикявичюс.

3 ноября в пятом туре регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА в Москве обыграл «Жальгирис» со счетом 94:91.

«Поздравляю ЦСКА с победой! К сожалению, мы не смогли показать своего реального лица, особенно в первой половине, когда мы недостаточно хорошо боролись. ЦСКА – команда звезд, где игроки получают большие деньги, и ЦСКА показал больше желания сражаться в первой половине, что выглядело странно для меня. Мы, наоборот, должны были проявить себя в борьбе с такими европейскими звездами, а вместо этого наши игроки смотрели, как они играли», – сказал Ясикявичюс после встречи журналистам.

Сейчас на счету «Жальгириса» 2 победы и 3 поражения.

Следующая встреча – 9 ноября в Милане с «АХ Милан», цвета которого защищают игроки сборной Литвы Мантас Кальнетис и Артурас Гудайтис.

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Форвард «Нью-Йорк Никс» Миндаугас Кузьминскас выразил недовольство своим нынешним положением в команде. По словам игрока, ему в команде не хватает и экс-президента клуба Фила Джексона, который помогал литовцу освоиться в НБА.

«У меня были хорошие отношения с Джексоном. Он говорил мне, когда я играю хорошо, а когда — плохо. Это было бесценно. Жаль, что его нет в команде. Я чувствую, что я делаю лучшую работу, чем некоторые игроки в НБА, и меня разочаровывает то, что я не играю.

Я попросту нигде. Меня нет в ротации. По сути, я даже не в составе команды. При этом я чувствую, что в следующие 2-3 года я буду на пике возможностей. Я в отличной форме, как физической, так и психологической», — приводит слова Кузьминскаса New York Post.

В нынешнем регулярном чемпионате литовец не провел еще ни одного матча. Минувший сезон стал для него дебютным в НБА. В 68 поединках он набирал в среднем 6,3 очка и совершал 1,9 подбора.

Сейчас агент Кузминскаса рассматривает варианты обмена литовца из «Никс».

Метки: N45 (1185) 9 ноября, Алексей Жуканенко, ЦСКА, Шарунас Ясикявичюс