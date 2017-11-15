Спорт: только факты

Известный хоккеист Дарюс Каспарайтис прокомментировал свой дебют за сборную Литвы, который состоялся на проходившем в Клайпеде турнире Crowns Baltic Hockey Challenge. В матче со сборной Эстонии, завершившемся со счетом 7:2 в пользу литовцев, Каспарайтис отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

«Я приехал сюда не для того, чтобы забивать голы, а чтобы играть в обороне. Чувствую себя прекрасно. Я не играл в течение длительного времени. Команда победила — это главное. Это хорошо для меня, потому что я смог убедиться, что все еще могу соревноваться на этом уровне, и что если мне позволяют здоровье и желание играть, то я все еще могу продолжать карьеру», — цитирует хоккеиста сайт Международной федерации хоккея.

45-летний Каспарайтис является олимпийским чемпионом 1992 года со сборной СНГ, а также выигрывал серебро (1998) и бронзу (2002) Олимпиады в составе сборной России. Ранее защитник получил спортивное гражданство Литвы и планирует выступить за сборную на чемпионате мира.

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Капитан сборной Литвы по футболу Федор Черных в ближайшее трансферное окно может сменить клуб и оказаться в одном из ведущих клубов России или Украины. 26-летний центрфорвард, признанный в прошлом году лучшим игроком Литвы, мог сменить «Ягеллонию» (Белосток, Польша) на клуб российской Премьер-лиги уже этим летом, однако поляков не удовлетворили суммы трансферов, предложенные за лучшего бомбардира команды. Летом 2017 года Черных также активно интересовался английский «Мидлсбро».

Помимо клубов из России, литовца, родившегося в Москве, также хотят видеть в своих рядах два ведущих клуба из Украины.

По сообщениям итальянских СМИ, на Черных претендуют и два клуба итальянской Serie A – «Удинезе» и «Верона».

Федор Черных перебрался в чемпионат Польши в 2014 г. из чемпионата Беларуси. За четыре сезона в польской лиге 26-летний нападающий забил 30 голов. К слову, в нынешнем сезоне форвард имеет в своем активе три гола и три результативные передачи.

Стоить отметить, что контракт Черных с «Ягеллонией» истекает летом следующего года, что позволяет подписать клубам предварительный контракт с нападающим бесплатно уже зимой.

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Атакующий защитник панявежского «Леткабелиса» Адас Юшкявичюс назван MVP 5-го тура Кубка Европы.

28-летний литовец в победном матче с «Будучностью» из Черногории 86:79 набрал рекордное в карьере 31 очко, а также сделал 4 подбора и 5 результативных передач. Коэффициент полезности игрока составил 38 баллов.

Юшкявичюс в этом матче повторил рекорд Кубка Европы, реализовав 9 из 13 трехочковых бросков.

Ранее подобное удавалось Рубену Дугласу (2007), Марко Поповичу (2009) и Джимми Маккинни (2015).

Инф. «ЛК»

Метки: N46 (1186) 16 ноября, Адас Юшкявичюс, Дарюс Каспарайтис, Федор Черных