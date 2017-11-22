Спорт: только факты

На прошлой неделе игроки литовских клубов отличились в европейских баскетбольных турнирах.

Форвард клайпедского «Нептунаса» Арнас Буткявичюс признан самым полезным игроком 6-го тура Лиги чемпионов ФИБА. В домашней победе с греческим ПАОКом 82:69 Буткявичюс оформил трипл-дабл, став лишь вторым игроком в истории турнира, которому это удалось.

Буткявичюс набрал 19 очков, сделал 13 подборов и отдал 10 передач.

А вот разыгрывающий «Летувос ритаса» американец Крис Кремер признан самым полезным игроком 6-го тура Кубка Европы.

В гостевом победном матче с «Бильбао» 96:79 Кремер показал свою лучшую игру в карьере, набрав 27 очков и сделав 7 передач. Индекс коэффициента полезных действий защитника составил 38 баллов.

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«Нью-Йорк Никс» отчислил литовского форварда Миндаугаса Кузминскаса (28 лет, 206 см), освободив место в составе для центрового Жоакима Ноа, который вернулся после 12-матчевой дисквалификации.

Кузминскас выражал недовольство своей ролью в команде в нынешнем сезоне. Форвард провел лишь 2 минуты в матче с «Орландо».

В прошлом сезоне Кузминскас набирал 6,3 очка и делал 1,9 подбора в среднем за встречу.

Латвийский лидер «Никс» Кристапс Порзингис по этому поводу написал в Twitter: «Буду скучать. Удачи, бралюкас!»

Сам Кузминскас надеется продолжить карьеру в другом клубе НБА.

«НБА является для меня приоритетным вариантом. Но, возможно, я окажусь никому не нужен. Тогда рассмотрю вариант с Европой», – сказал Кузминскас.

Как сообщает инсайдер New York Post Марк Берман, литовский форвард интересен «Лос- Анджелес Лейкерс» и «Милуоки Бакс».

«Лейкерс» недавно провели встречу с Кузминскасом.

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Олимпийский чемпион известный защитник Дарюс Каспарайтис поделился впечатлениями после игры за сборную Литвы по хоккею.

«Впечатления от выступления за сборную Литвы хорошие. Были мысли, что я слишком старый и не смогу. Но в итоге вышел и вроде неплохо получалось. Знаю, что мне нужно продолжать набирать форму, есть над чем работать. Моя мечта – сыграть на чемпионате мира в апреле. Думаю, нахожусь на правильном пути. Еще много времени, и если все будет в порядке со здоровьем, то моя мечта сбудется. Конечно, тяжеловато вкатываться, появляется усталость, мне надо в первую очередь прибавлять в скорости. Но я постоянно работаю над собой», — сказал Каспарайтис после дебюта.

Инф. «ЛК»

Метки: N47 (11867) 23 ноября, Арнас Буткявичюс, Дарюс Каспарайтис, Жоаким Ноа, Миндаугас Кузминскас