Спорт: только факты

На завершившемся в США чемпионате мира по тяжелой атлетике литовский атлет Ауримас Диджбалис (весовая категория до 94 кг) завоевал серебряную медаль.

Его результат 388 кг (рывок 176 + толчок 212). Это лучшее выступление литовских тяжелоатлетов в истории чемпионатов мира.

Золотую медаль завоевал олимпийский чемпион иранец Сохраб Моради. Его результат 417 кг (рывок 184 кг + толчок – 233 кг).

Третье место занял еще один иранец Сейедаюб Мусавиджарахи — 385 кг (171+214).

Диджаблис, который в прошлом году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевал бронзу, стал призером чемпионата мира во второй раз. В 2014 г. на первенстве мира был бронзовым призером.

Литовский тяжелоатлет в 2015 г. стал чемпионом Европы, а на чемпионате Европы этого года завоевал бронзу.

В сентябре исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики отстранил федерации тяжелой атлетики России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины на год от международных стартов из-за нарушений антидопинговых правил. Представители этих стран не могут участвовать в международных стартах до 20 октября 2018 г.

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Мужская сборная Литвы по баскетболу после впечатляющих матчей отборочного турнира чемпионата мира поднялась на пятое место рейтинга ФИБА.

Подопечные Дайнюса Адомайтиса поднялись с шестого места на пятое и обошли национальную сборную Аргентины.

Четверка лучших сборных осталась прежней. Первое место занимает сборная США, второе – сборная Испании, третье – Сербии, четвертое – Франции.

В последний раз рейтинг ФИБА был обнародован после чемпионата Европы. За этот период сборная Литвы одержала две сокрушительные победы в отборочном турнире чемпионата мира. В группе C литовские баскетболисты в гостях разгромили команду Косово со счетом 99:61, а дома одолели команду Польши со счетом 75:55.

Новая система составления рейтинга ФИБА учитывает не только победы, но и разницу в счете.

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Власти Каунаса объявят новый конкурс на реконструкцию стадиона им. Дарюса и Гиренаса, поскольку все проекты уже прошедшего конкурса превысили сумму, которую может выделить город.

В первом этапе участвовали семь строительных компаний, однако все они предложили реконструировать стадион больше чем за 25 млн евро.

Несмотря на то что городские власти считают эту сумму достаточной, они собираются пересмотреть условия конкурса.

Новый конкурс будет объявлен в ближайшее время, ожидается, что его результаты будут объявлены в середине января.

Планируется, что из государственного бюджета на реконструкцию будет выделено 1,5 миллиона евро.

После реконструкции стадион станет полностью крытым. На нем будут проводиться крупнейшие в стране спортивные мероприятия и концерты. Количество мест увеличится с 9,5 до 15 тысяч.

Метки: N49 (1189) 7 декабря, Сохраб Моради, ФИБА