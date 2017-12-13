Спорт: только факты

Новый клубный рейтинг Литвы и изменившаяся система в европейском клубном футболе означают, что бронзовый медалист чемпионата Литвы клуб «Тракай» начнет квалификацию Лиги Европы следующего сезона с нулевого этапа. На этой стадии их соперниками будут призеры или обладатели кубка страны из Мальты, Уэльса, с Фаррерских островов, из Гибралтара, Андорры, Сан-Марино или Косово.

«Начнем с нулевого этапа? Это хорошо – значит, в еврокубке у нас будет больше матчей», – с улыбкой прокомментировал новшество лидер «Тракай» россиянин Диньяр Билялетдинов.

Вице-чемпион Литвы вильнюсский «Жальгирис» и обладатель Кубка Федерации футбола Литвы каунасский «Стумбрас» свое выступление в квалификации Лиги Европы начнут с первого раунда.

Чемпион страны мариямпольская «Судува» впервые в истории клуба сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

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Проведший два сезона в «Тракай» и с командой выигравший серебряные и бронзовые медали чемпионата Литвы Арунас Климавичюс (35 лет) покидает команду. Такое решение принято по решению обеих сторон.

Климавичюс в минувшем сезоне был капитаном команды, в чемпионате страны забил 5 голов.

В послужном списке Климавичюса значатся выступления за российские «Динамо» (Москва), «Урал» (Екатеринбург), «Сибирь» (Новосибирск), а также казахстанские «Жетису», «Актобе» и «Тобол». В Литве Арунас еще играл за уже не существующий панявежский «Экранас».

Климавичюс сыграл 42 матча за сборную Литвы и забил 3 гола.

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Литовский тренер Валдас Дамбраускас, за 5 туров до окончания чемпионата Литвы покинувший вильнюсский «Жальгирис», возглавил латвийский футбольный клуб РФШ.

Прошедший сезон у рижской команды сложился аналогично бывшей команде литовского тренера, только «горожане» не взяли даже медалей и остались без еврокубков. Хотя по составу и бюджету РФШ перед началом сезона-2017 котировался как один из претендентов на победу в национальном чемпионате.

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«Невежис» неожиданно для всех занял первое место в группе Кубка Европы ФИБА.

Команда из Кедайняй по разу выиграла у чемпиона Португалии «Бенфики» и чемпиона Дании «Баккен Беарс» и оба раза выиграла у саратовского «Автодора».

На втором этапе еврокубка соперниками «Невежиса» будут венгерские «Корменд» и «Альба Фехервар», а также турецкий «Демир», за который играет центровой сборной Литвы Эвалдас Кайрис (27 лет, 207 см).

По итогам второго этапа из группы выйдут две команды, которые отправятся в ТОП-16 и встретятся с выбывшими участниками Лиги чемпионов ФИБА, занявшими 5-6-е места в группах.

В чемпионате Литовской баскетбольной лиги дела у «Невежиса» остоят куда хуже: после 13 матчей у команды 3 победы и 10 поражений. Пока команда занимает последнюю – 10-ю строчку.

Инф. «ЛК»

Метки: N50 (1190) 14 декабря, Арунас Климавичюс, Валдас Дамбраускас