Спорт: только факты

На завершившемся в Копенгагене (Дания) чемпионате Европы по плаванию на короткой воде (25 м) литовские пловцы завоевали 4 медали.

Олимпийская чемпионка Рута Мейлутите выиграла дистанции 50 м и 100 м брассом и завоевала две золотые медали.

Данас Рапшис стал чемпионом Европы на дистанции 200 м вольным стилем и завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 м на спине.

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Американский разыгрывающий Ди Бост не смог за полгода закрепиться в составе каунасского «Жальгириса».

С 28-летним баскетболистом прекращено сотрудничество по обоюдному согласию. Каунасцам не придется выплачивать никакой компенсации.

Уроженец Северной Каролины пополнил команду летом, после чего набирал в Евролиге 2,2 очка в среднем за матч.

Из Каунаса Ди Бост сразу отправился во Францию, где пополнил ряды «Страсбура».

В «Жальгирис» американец прибыл из другого французского клуба – «Монако».

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Болельщики каунасского «Жальгириса» свою команду в этом сезоне поддерживают очень активно. Информационный партнер Евролиги медиаресурс Eurohoops подсчитал, что домашняя арена «Жальгириса» занимает второе место по посещению из 16 команд Евролиги.

По предоставленным данным, домашние матчи каунасцев посещает в среднем 11,5 тыс. болельщиков. Это 74% заполнения арены.

Лидирует афинский «Панатинаикос» – 12 тыс. болельщиков.

Для сравнения: матчи подмосковных «Химок» посещает в среднем 5634 болельщика, а московского ЦСКА – 7494.

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Президент мариямпольской «Судувы» Видмантас Мураускас официально сообщил, что клуб за участие в Лиге Европы заработал 950 тыс.евро: 936 тыс. за саму игру в еврокубке и 14 тыс. за телетрансляции.

«Судува» выбыла из Лиги Европы в четвертом класификационном раунде, уступив по сумме двух матчей болгарскому «Лудогорецу».

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Опытный защитник Арунас Климавичюс (35 лет) после двух сезонов в «Тракай» подписал годичное соглашение с «Йонавой».

В минувшем сезоне «Йонава» в чемпионате Литвы по футболу заняла четвертое место.

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Литовские спортивные журналисты цитатой 2017 г. признали ответы главного тренера «Жальгириса» Шарунаса Ясикявичюса в начале июня одному репортеру о бразильском центровом Аугусто Лима, отправившемся к жене, когда та рожала. «Жальгирис» тогда играл полуфинальную серию с клайпедским «Нептунасом».

«У тебя есть дети? Когда у тебя будут дети, то ты поймешь. Потому что это кульминация человеческого существования. (…) Когда вы увидите своего первенца, вы поймете, что самое важное в жизни. Ничто не может быть более величественным в мире, чем рождение ребенка. Не титулы, не что-либо еще. Эмоционально Аугусто Лима сейчас находится на седьмом небе. И я действительно очень рад за него», – сказал Ясикявичюс.

Эта пресс-конференция Ясикявичюса собрала свыше 1,5 млн просмотров на Youtube.

Инф. «ЛК»

Метки: N51 (1191) 21 декабря, Арунас Климавичю, Видмантас Мураускас, Данас Рапшис, Ди Бост, Шарунас Ясикявичюс