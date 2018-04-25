Спортивные итоги года 2018

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2018 год запомнится любителям спорта прежде всего двумя событиями: чемпионатом мира по футболу, прошедшим в России, и зимней Олимпиадой в Южной Корее. «ЛК» при помощи эстонского издания Postimees вспоминает эти события.

Футбол

Перед чемпионатом мира российскую сборную дружно — как болельщики, так и СМИ — ругали, проклинали, не надеясь не то что на выход из группы, а даже на победу над Саудовской Аравией. В декабре 2017 года сборная России получила волей жребия, наверное, самую легкую группу в своей истории: Саудовская Аравия, Уругвай, Египет.

Перед началом мундиаля дружина Станислава Черчесова не могла не то что выиграть в товарищеских матчах, а даже показать достойный футбол. Перед началом ЧМ в рейтинге ФИФА россияне опустились в середину седьмого десятка, став худшей командой ЧМ по рейтингу стран. Проблемы россиян на этом не закончились: травмы ведущих игроков, прежде всего защитников, вынудили Черчесова пригласить в сборную закончившего по окончании сезона 2017-18 Сергея Игнашевича…

Что случилось дальше, напоминало сказку. Или космос, как в песне поется. Сборная России обыграла Саудовскую Аравию, Египет, ожидаемо уступила Уругваю и попала на Испанию. Там уже колдовал Акинфеев в серии пенальти, а в матче 1/4 финала россиянам чуть-чуть не хватило везения для выхода в полуфинал. Кто знает, может быть, если бы россияне вышли в полуфинал, то повторить, а может, и превзойти успех сборной СССР 1966 года было бы вполне реально.

На самом мундиале и без сборной России сюрпризов хватало: провал немцев, которые не вышли из группы, неудача Бразилии, а также серебро Хорватии. Победили французы, проведшие турнир без сбоев. Кстати, во Францию после ЧМ уехал один из главных творцов успеха сборной России, Александр Головин. Правда, у его «Монако» дела сейчас не идут вообще: команда находится в зоне вылета.

В клубном футболе 2018 год также принес много ярких событий: мадридский «Реал» установил рекорд Лиги чемпионов по количеству побед в турнире, а после финала Криштиану Роналду и Зинедин Зидан объявили об уходе из клуба, болельщики сорвали финал Кубка Либертадорес, в котором должны были встретиться аргентинские «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Матч перенесли в Европу из-за опасений новых беспорядков.

Уходили в этом году и легенды: Игорь Акинфеев попрощался со сборной России, а Сергей Игнашевич и братья Березуцкие попрощались с футболом вообще.

Олимпиада в Корее

Олимпийский сезон прошел под громкий аккомпанемент допингового скандала с участием сборной России. Всю осень 2017 года и зиму 2017-2018 не сходили с новостных лент имена Родченкова, Макларена, президента МОК Томаса Баха. Россию не пустили на Олимпийские игры, разрешив участие только под нейтральным, олимпийским флагом без гимна и в форме с заклеенными атрибутами российской государственности.

МОК перед началом ОИ огласил список спортсменов, которые были приглашены на Игры. В этот список, например, не попал биатлонист Антон Шипулин, а российская сборная по санному спорту и бобслею отправилась на Игры вообще без тренерского штаба. Практически без этого же штаба участвовали и российские биатлонисты. Разгорались скандалы: Татьяна Акимова жаловалась, что ее и Ульяну Кайшеву тренеры бросили на произвол судьбы, старший тренер мужской сборной, немец Рико Гросс на женских гонках стоял как манекен на тренерской бирже…

В биатлоне россияне выступали вчетвером. Кроме Акимовой и Кайшевой бежали еще и Антон Бабиков с Матвеем Елисеевым. На эстафету россияне не наскребли состав, на медали — умений. Результаты были далеки от ТОП-10.

Зато блистали Фуркад, выигравший пятую олимпийскую золотую награду, Дарья Домрачева, Анастасия Кузьмина, Лаура Дальмайер. Сенсациями стали мужская сборная Швеции и женская команда Беларуси, выигравшие эстафеты.

Алена Савченко и Бруно Массо покорили мир в фигурном катании. Их золото затмило собой победу Алены Загитовой в женском одиночном катании. Упорство и воля к победе, прежде всего, Савченко достойно самых лестных и ярких эпитетов.

37-летняя Марит Бьерген на своей пятой в карьере Олимпиаде выиграла пять наград и стала самым титулованным спортсменом в истории зимних Игр во всех видах спорта. Всего на ее счету 8 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали Олимпийских игр.

Российские лыжники сенсационно выступили на ОИ без Легкова и Сергея Устюгова, а весь мир облетели кадры плачущей Елены Вяльбе. Российской мужской сборной аукнулся проваленный третий этап в эстафете, которую почти в финишном створе выиграли норвежцы. Зато миру открылись новые имена — Александр Большунов и Юлия Белорукова.

Общий зачет ОИ выиграли норвежцы, установив рекорд: 39 медалей, из которых 14 золотых. Их, медалей, могло быть еще больше, но игры пропустили Петер Нортуг и Уле-Эйнар Бьорндален, не сумевшие пробиться в сборную, а также Тереза Йохауг, отбывавшая дисквалификацию за допинг.

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