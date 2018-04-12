Спутники зафиксировали вывод российских кораблей с сирийской базы Тартус

Российские военные корабли покинули сирийский порт Тартус, следует из спутниковых снимков, опубликованных компанией Image Satellite Internacional.

На одном из фото видны стоящие в порту семь кораблей, два противодиверсионных катера “Грачонок” и две дизельные подводные лодки. Из второго снимка, датированного 11 апреля, следует, что большинства кораблей в Тартусе уже нет, в порту осталась лишь одна субмарина.

“Исчезновение большинства кораблей российского ВМФ из порта Тартус, Сирия. В настоящее время пропавшие корабли военно-морского флота развернуты в море из-за возможных грядущих ударов. Осталась только одна подводная лодка класса “Кило” [классификация НАТО ДПЛ проекта 877/636], – говорится в сообщении компании (цитата по РИА “Новости”).

Напомним, в понедельник после появления сообщений о якобы имевшей место химической атаке в сирийской Думе президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в течение 48 часов, не исключив при этом военные действия.

В среду Трамп сначала подтвердил в Twitter, что скоро нанесет удар по Сирии, написав, что России, которая обещала сбивать все ракеты, выпущенные по САР, стоит быть готовой, так как “они скоро прилетят”. Однако всего спустя 40 минут он предложил России остановить гонку вооружений и налаживать отношения, в том числе в сфере экономики.

Накануне по истечении 48 часов, отведенных Трампом на выработку ответа, в Белом доме сообщили, что план действий так и не был составлен Вашингтоном.

“Интерфакс” сообщил в среду о готовящихся учениях ВМФ России вблизи побережья Сирии. В международном извещении для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей было указано, что район будет закрыт 11-12, 17-19 и 25-26 апреля с 10 до 18 мск из-за учебных стрельб.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя в четверг, 12 апреля, информацию, заявил журналистам, что российские корабли могли покинуть базу в Тартусе только для обеспечения безопасности в регионе. По его словам, такие сообщения говорят только о том, что база является стратегической для обеспечения безопасности Сирии, а также воинского контингента. “Поэтому российские суда, вероятно, выполняют определенные задачи для обеспечения безопасности, стабильности, мира в регионе”, – подытожил парламентарий.

Белик, находящийся с визитом в Сирии в составе группы по связям Госдумы с парламентом Сирии, которую курирует депутат Госдумы Дмитрий Саблин, отметил, что “задачи для ВМФ ставятся министерством обороны РФ”, передает “Интерфакс”.

Ранее сообщалось, что США уже готовятся к возможной военной операции в Сирии. По данным турецких СМИ, эсминец USS Donald Cook, оснащенный крылатыми ракетами “Томагавк”, подошел на расстояние в 100 км к Тартусу, где расположена российская военно-морская база. Американская пресса сообщила, что в ближайшее время к кораблю присоединится ракетный эсминец USS Porter. Также сообщалось, что атомный авианосец USS Harry Truman в сопровождении ракетного крейсера USS Normandy и четырех эсминцев (USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman, USS Farragut) выйдет из порта в Норфолке (штат Вирджиния) и отправится в Европу и на Ближний Восток.

11 апреля также стало известно, что европейские авиационные власти выпустили предупреждение для авиакомпаний, совершающих полеты над акваторией Восточного Средиземноморья, в связи с риском “нанесения авиаударов по Сирии” в течение 72 часов.

NEWSru.com

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