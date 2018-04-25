Спутниковые снимки показали, что Ким Чен Ын выполняет обещание: начал демонтаж ядерного полигона Сохэ

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На западе КНДР недалеко от границы с Китаем начался демонтаж полигона Сохэ, с которого запускались межконтинентальные баллистические ракеты. К такому выводы пришли американские специалисты на основе анализа полученных со спутников фотоснимков. Снимки с частично демонтированными объектами, приводятся на сайте 38 North, отслеживающем состояние ракетно-ядерной активности Северной Кореи.

В пояснениях к снимкам указывается, что на полигоне начат снос производственного здания и демонтаж стенда для испытания ракетных двигателей. «К 22 июля был достигнут значительный прогресс в демонтаже переброшенной рельсовой системы на стартовой площадке Сохэ», — говорится в описании одного из изображений.

Южная Корея приветствовала информацию о начале демонтажа полигона. «Это, вероятно, окажет положительное влияние на проблему денуклеаризации. Это лучше, чем ничего, я считаю, что Север движется к денуклеаризации шаг за шагом», — сказал журналистам ответственный сотрудник администрации южнокорейского президента Нам Гван Пхе (цитата по ТАСС).

Как сообщалось, уничтожить полигон Сохэ обещал президенту США Дональду Трампу лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече 12 июня в Сингапуре.

Испытательный полигон Сохэ (Тончхан-ни), также называемый космодромом, находится в провинции Пхенан-Пукто в холмистой местности, в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбене. Там, в частности, расположены стартовая площадка и стенд для наземных испытаний ракетных двигателей. Именно на этом полигоне проводились испытания межконтинентальной ракеты «Хвасон-15», способной, по заявлениям властей КНДР, нести сверхбольшую ядерную боеголовку.

Напомним, Пхеньян еще до саммита, в конце мая, объявил о ликвидации серией взрывов испытательного полигона для ядерного оружия в уезде Пхунгери провинции Хамген-Пукто. За демонтажем наблюдали 20 журналистов из пяти стран — Великобритании, Китая, России, США и Южной Кореи. Пхунгери был одним из важнейших полигонов для реализации ядерной программы КНДР.

Скептики договоренностей Трампа с Пхеньяном, в том числе представители американской разведки, предупреждают, что Ким Чен Ын может обманыватьпрезидента США, уничтожая устаревшие площадки, но продолжая при этом развивать свою ядерную программу на секретных объектах.

NEWSru.com