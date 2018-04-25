«Спящая красавица» – классический балет в исполнении детей

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26 января в 18.00 в Вильнюсе на сцене уютного Театра Танцев (ул. Т. Косцюшкос 11) состоится подлинный праздник большого балетного искусства, как для взрослых, так и для детей! Свой замечательный балетный спектакль «Спящая красавица» представит одна из лучших в мире Балетная школа Вежновец (балетная студия, созданная заслуженной артисткой Республики Беларусь Марины Вежновец, примы-балерины Большого театра оперы и балета).

Спектакли этой Балетной школы: «Дюймовочка», «Щелкунчик» с огромным успехом уже представлялись в Вильнюсе, и, эскиз, первичный набросок «Спящей Красавицы» тоже. После кропотливой и длительной работы, лучший по мнению взыскательных знатоков и критиков, а также публики — спектакль «Спящая красавица» будет исполнен перед публикой Литвы во всей своей потрясающей красе!

Полюбившийся во всем мире балет на чарующую музыку П.И.Чайковского был адаптирован для исполнения детьми, серьезно занимающимися классической хореографией. Премьера спектакля состоялась в октябре 2013 года, и сразу же была отмечена профессионалами балетного искусства.

В спектакле принимают участие 46 воспитанников Балетной школы. Самым маленьким балеринам – 4 года! Сольные партии исполняют ребята, достигшие более высоких результатов, благодаря своему упорному труду и настойчивости. Многие имеют звания лауреатов международных конкурсов.

С каждым годом постановка становится все более совершенной. Благодаря постоянному росту мастерства исполнителей хореография балета становится все более сложной, обновляются декорации и костюмы.

Постановка впечатляет количеством участников и профессионализмом исполнения. Все артисты танцуют с душой, стараясь не только безупречно выполнить балетные па, но и раскрыть на сцене характер своего персонажа. В спектакле много разноплановых ролей – Принц и Принцесса, Фея Сирени со своей свитой, Феи Резвости, Щедрости, Нежности, Смелости, Кот и Кошечка, Красная шапочка и Волк, Синяя птица. Ребята держатся на сцене, как настоящие артисты.

Чудесная музыка П.И.Чайковского, яркие декорации, красивые костюмы, интересный сказочный сюжет создают на сцене действительно волшебное зрелище.

Спектакль не раз демонстрировался широкой публике по всему миру, и проходил с неизменным аншлагом. Специалисты в области балетного искусства отмечают высокий уровень постановок и их уникальность – классический балет в исполнении детей. С удовольствием приглашаем на детский балет «Спящая красавица».

Билеты на единственный спектакль «Спящая красавица» 26 января в 18:00 на сцене столичного «Театра Танцев» (ул. Т Косцюшкос 11) продаются во всех кассах Bilietai.lt.

Информация по сотрудничеству, заказ билетов: +37067176502; +37064536403. Первые билеты только от 14 евро!

Информация и фото организаторов