Сраны Балтии будут автоматически признавать дипломы высших школ друг друга

В будущем дипломы высших школ Балтийских стран будут признаваться автоматически – без отдельной оценки.

Литва, Латвия и Эстония завершают согласование межправительственного соглашения об автоматическом признании квалификаций, связанных с высшей школой.

Как сообщили BNS в министерстве образования, Литва хочет, чтобы договор был подписан в июне.

Как сообщил глава парламентского Комитета по вопросам образования и науки Эугениюс Йовайша, после вступления в силу договора люди, закончившие высшие школы в Латвии, Литве или Эстонии смогут поступать на более высокую ступень обучения и трудоустраиваться без дополнительной апробации дипломов.

Согласно действующему сейчас закону, академическое признание иностранных дипломов осуществляет Центр оценки качества образования, Литовский научный совет и уполномоченные при министерстве образования высшие школы страны.

BNS

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