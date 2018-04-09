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Сраны Балтии будут автоматически признавать дипломы высших школ друг друга

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 09, 14:00   |   Комментариев: 0

В будущем дипломы высших школ Балтийских стран будут признаваться автоматически – без отдельной оценки.

Литва, Латвия и Эстония завершают согласование межправительственного соглашения об автоматическом признании квалификаций, связанных с высшей школой.

Как сообщили BNS в министерстве образования, Литва хочет, чтобы договор был подписан в июне.

Как сообщил глава парламентского Комитета по вопросам образования и науки Эугениюс Йовайша, после вступления в силу договора люди, закончившие высшие школы в Латвии, Литве или Эстонии смогут поступать на более высокую ступень обучения и трудоустраиваться без дополнительной апробации дипломов.

Согласно действующему сейчас закону, академическое признание иностранных дипломов осуществляет Центр оценки качества образования, Литовский научный совет и уполномоченные при министерстве образования высшие школы страны.

BNS

Метки: 

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