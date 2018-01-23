Среди обсуждаемых кандидатов в президенты Литвы вперед вырвался Г. Науседа

В декабрьском опросе о возможных кандидатах в президенты Литвы, проведенном компанией Spinter tyrimai , вперед вырвался экономист Гитанас Науседа, сообщил в понедельник портал новостей delfi.lt.

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшие выходные, то за Г. Науседу голосовали бы 15,6% опрошенных, свидетельствует опрос проведенный компанией рыночных и социологических исследований с 11 по 19 декабря.

На втором и третьем местах остались премьер Саулюс Сквярнялис (11,3%) и мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис, которого поддержали 10,9% респондентов.

В аналогичном ноябрьском опросе delfi . lt и Spinter tyrimai на первом месте был С. Сквярнялис с 12,2% обещаемых голосов, а за Г. Науседу намеревались голосовать 12% опрошенных. На третьем месте оставался мэр Каунаса В. Матийошайтис, которого поддерживали 9,5% опрошенных.

По данным последнего опроса, за тройкой лидеров следует сохраняющая популярность социал-демократ и европарламентарий Вилия Блинкявичюте, которую поддержали 7,7% участников опроса, и парламентарий Наглис Путейскис с рейтингом в 5,5% респондентов.

В следующую тройку входят лица, которых обычно в публичном пространстве называют потенциальными кандидатами консерваторов на президентских выборах. За бывшего министра финансов, парламентария Ингриду Шимоните готовы голосовать 5,3% опрошенных, а за занявшегося сейчас академической карьерой бывшего посла Евросоюза в Москве Вигаудаса Ушацкаса и парламентария Жигимантаса Павилёниса – по 4% опрошенных.

Не знают за кого голосовать 10,3% респондентов, а 10,5% склонны не голосовать. В опросе приняли участие 1006 жителей Литвы, погрешность опроса составляет 3,1%.

BNS

Метки: Gitanas Nauseda, Литва