Среди сотрудников крупнейшего аэропорта Швеции есть лица, связанные с ОПГ

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Среди сотрудников крупнейшего аэропорта Швеции обнаружены лица, имеющие тесные связи с организованными преступными группировками.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на шведские СМИ.

У некоторых сотрудников, занимающих важные позиции в аэропорту Арланда в Стокгольме, обнаружены связи с криминальными элементами. Об этом говорится в засекреченном полицейском отчете, который попал в руки журналистов. В документе отмечается, что люди, имеющие контакты с преступниками, работают в службе безопасности, зоне досмотра пассажиров и даже в паспортном контроле.

Более того, ряд сотрудников был обвинен в участии в схеме по контрабанде наркотиков.

В полицейском отчете особенно подчеркивается важность проведения более тщательных проверок персонала, а недостаток таких проверок, по словам стражей порядка, может ослабить защиту перед лицом террористической опасности.