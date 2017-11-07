Среди владельцев ТЦ в литовской Утяне – лидер ирландской группы U2 Боно (СМИ)

Лидер легендарной ирландской группы U 2 Боно уже десятилетие является одним из крупнейших инвесторов литовского города Утена, сообщил портал 15 min. lt.

Участие всемирно известного музыканта в литовском бизнесе раскрыло международное расследование Paradise Papers , которое проводится на основе данных, полученных германским изданием S ü ddeutsche Zeitung . Расследовательскую работу журналистской команды координирует Центр журналистских расследований.

Представитель по связям с общественностью Боно Кейти Маккиернан подтвердила, что Пол Дэвид Хьюсон (настоящее имя Боно) является пассивным акционером в компании Nude Estates I . ей принадлежит торговый центр Ausra в литовском городе Утяна, площадью 3,7 тыс. кв. метров. До 2012 года этот ТЦ принадлежал мальтийской компании Nude Estates 2. Она передала свой литовский бизнес компании, зарегистрированной на острове Гернси (Нормандские острова).

После анализа первичных данных об инвестиции Боно в Утяне, литовская Государственная налоговая инспекция (ГНИ) прибегла к мерам контроля в отношении литовской компании Nude Estates 2.

“В отношении упомянутой компании ГНИ сейчас проводит процедуры контроля, поэтому до их завершения, вступления в силу результатов, мы не можем комментировать ситуацию более подробно”, – сообщила представитель ГНИ по связям с общественностью Рута Асадаускайте.

BNS

Метки: Paradise Papers, U2, ГНИ, Литва