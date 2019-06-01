Средние доходы населения Литвы выросли

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В первом квартале этого года средние подлежащие страхованию доходы жителей Литвы, работавших весь месяц, с которых выплачиваются взносы социального страхования, составили 1202 евро. С учетом индексации заработной платы, это на 8% (88 евро) больше, чем в январе-марте 2018 года, свидетельствуют данные Фонда социального страхования (Sodra).

По словам старшего специалиста отдела статистики, анализа и прогнозов Фонда соцстрахования Кристины Зитиките, на рост доходов повлияла выросшая с начала этого года минимальная месячная зарплата (ММЗ), чаще рост подлежащих страхованию доходов могли ощутить работники, доходы которых были ниже или равны ММЗ.

В марте этого года доля застрахованных с минимальными доходами составила 11%, а в апреле – 10%. В прошлом году эти показатели соответственно составили 12 и 11%.

С этого года взносы социального страхования платятся с суммы, которая не превышает 120 средних зарплат в стране в год – около 136 тыс. евро.

По словам К. Зитиките, за первые три месяца этого года этого рубежа достигли 30 человек. Это означает, что они в этом году вовсе не будут платить взносы социального страхования.

«Основная часть этих застрахованных доходов в начале года составили выплаченные тантьемы, в основном это были люди, занимающие руководящие посты, почти половина из них были руководители компаний, учреждений, организаций, чаще работали на предприятиях, создающих более высокую добавочную стоимость», – сказала К. Зитикте.

В этом году потолок взносов фонда составит 84, а в 2021 году – 60 средних заработных плат в стране.

Средняя пенсия по старости для людей, обладающих необходимым стажем, за год выросла на 12,7% и в первом квартале составила 364 евро, у людей без необходимого стажа она выросла на 8% до 193 евро.

Средняя заработная плата людей пенсионного возраста, но работающих, сейчас составляет около 841 евро. Фонд Соцстрахования отмечает, что ситуация на рынке труда для этой возрастной категории в последнее время улучшается, также увеличивается количество пожилых людей, которые все еще остаются на рынке труда, когда достигают пенсионного возраста.

BNS