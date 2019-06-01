Средняя зарплата женщин в Литве продолжает отставать от зарплаты мужчин

Начисленная зарплата (брутто) мужчин в Литве в первом квартале этого года на 156,3 евро превышала зарплату женщин, показывают данные Департамента статистики.
Средняя начисленная зарплата женщин в экономике страны, за исключением индивидуальных предприятий, в первом квартале составила 88,3%, а средняя выплаченная зарплата (нетто) — 89,4% зарплаты мужчин.
По данным статистиков, в первом квартале средняя начисленная зарплата женщин в Литве, за исключением индивидуальных предприятий, была 1184,6 евро, мужчин — 1340,9 евро, а средняя выплаченная — 757,8 евро и 847,6 евро соответственно.