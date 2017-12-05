Средства ЕС для восстановления Замковой горы в Вильнюсе не требуются

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис заявил, что для приведения в порядок Замковой горы в Вильнюсе, пострадавшей от оползней, не потребуются дополнительные средства Евросоюза.

“Если говорить о Замковой горе, то я хочу акцентировать, что нет никакого вопроса о недостаточности или нехватке финансирования. Финансирование достаточное, просто те работы, которые проводятся, требуют длительных сроков, все зависит от погодных условий. Сейчас условия лучше, и работы идут интенсивно”, – сказал С. Сквярнялис в интервью радиостанции LRT.

В ответ на вопрос о том, будет ли обращение в Еврокомиссии по поводу приведения в порядок горы, на которой находится символ Вильнюса и Литвы Башня Гядиминаса, премьер сказал, что этого не будет.

В понедельник министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас говоря о возможности получения помощи земледельцам, пострадавшим от сильных ливней, отметил, что у Брюсселя можно попросить и помощь для восстановления Замковой горы, поскольку ее разрушение является последствием ливней.

Сейчас завершаются работы по укреплению и приведению в порядок восточного склона горы. Была установлена дренажная система и слой щебня, укреплено провалившееся основание тропы, был снят и очищен насыпной грунт.

Прочие затронутые оползнем места холма еще приводятся в порядок. Сейчас он закрыт для посещения.

BNS

Метки: Замковая гора, Литва, Саулюс Сквярнялис