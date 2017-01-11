Средства на ИАЭС с пробуксовкой

Получить средства на закрытие Игналинской АЭС (ИАЭС) в новой финансовой перспективе Евросоюза (ЕС) возможно, однако для этого понадобятся огромные усилия, считает литовский министр энергетики. По словам Жигимантаса Вайчюнаса, после критического отчета Европейской счетной палаты о закрытии ИАЭС нужно будет много дискутировать с Еврокомиссией.

Ж. Вайчюнас уверяет, что у Литвы есть правовое основание для получения финансирования, потому что закрытие ИАЭС было условием вступления в ЕС, однако будет много дискуссий о том, в какой форме оно должно быть предоставлено.

«В принципе, предложение состоит из двух частей. Первая означает, что должно быть увеличено национальное кофинансирование. Вторая часть, которую удалось составить с другими странами – о том, что если не будет отдельной бюджетной строки на закрытие, то нужно искать другие альтернативные формы помощи из ЕС. По мнению счетной палаты, отдельная бюджетная строка – не самая подходящая форма. Это пространство наших дискуссий с ЕК. Заключение счетной палаты не является обязывающим, но оно важно в политическом и техническом отношении для самой Комиссии», – сказал Ж. Вайчюнас газете Verslo žinios.

Инф. «ЛК»

Метки: N2 (1142) 12 января, закрытие, ИАЭС, Игналинская АЭС, средства