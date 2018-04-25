Средства на зарплаты воспитателей и поваров

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Вильнюсское самоуправление выделило дополнительные средства на обновление кухонного оборудования столичных садиков и увеличило зарплаты поварам и помощникам воспитателей. До конца года дополнительно на зарплаты помощников воспитателей и поваров выделено 600 тыс. евро.

«Мы инвестируем не только в организацию кухни и питания, но и в человеческие ресурсы. С 1 октября этого года на 50 евро увеличены зарплаты помощников воспитателей и поваров, с прошлого года на 150 евро увеличены зарплаты воспитателей. Самоуправление прилагает все усилия, чтобы обеспечить полноценное воспитание и питание детей», — сказала заместитель мэра Вильнюса Эдита Тамошюнайте.

Чтобы улучшить качество питания в дошкольных учреждениях, столица выделила около 150 тыс. евро только на приобретение конвекционных печей, немало средств выделено на обновление кухонь.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt