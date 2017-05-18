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СРФП начала расследование имущества К. Бразаускене и ее близких в США

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 18, 16:00   |   Комментариев: 0

Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) приступила к расследованию, связанному с имуществом вдовы экс-президента Литвы Альгирдаса Бразаускаса Кристины Бразаускене и ее близких в США.  

“Начато расследование, дан ответ на запрос депутата, которая обратилась”, – завил BNS временный директор СРФП Шарунас Рамейкис.

Как сообщил портал 15 min . lt , расследование начато после обращения депутата Агне Билотайте, которая попросила СРФП дать оценку информации, опубликованной порталом, об имуществе, которое контролируют К. Бразаускене и ее сын от первого брака Эрнста Бутримаса во Флориде.

Ш. Рамейкис не комментировал BNS детали расследования. Портал 15 min. lt отмечает, что расследование проводится с целью изучить происхождение денег, использованных для приобретения недвижимого имущества, также есть подозрения в том, что гостиницы Draugyste могла вести ложный бухгалтерский учет.

BNS

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