Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) провела обыски в ответственном за распределение финансовой помощи Евросоюза (ЕС) Национальном платежном агентстве (НПА).
Представитель СРФП Рута Андрюшкайте подтвердила BNS, что обыски проведены, однако раскрыть подробности отказалась.
“Проводились процессуальные действия – обыски в НПА”, – сказала BNS Р. Андрюшкайте.
Портал lrytas.lt сообщает, что обыск был проведен в среду, а руководителю НПА Эрикасу Беронтасу присвоен статус специального свидетеля.