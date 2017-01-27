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СРФП провела обыски в Национальном платежном агентстве Литвы

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Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) провела обыски в ответственном за распределение финансовой помощи Евросоюза (ЕС) Национальном платежном агентстве (НПА).

Представитель СРФП Рута Андрюшкайте подтвердила BNS, что обыски проведены, однако раскрыть подробности отказалась.

“Проводились процессуальные действия – обыски в НПА”, – сказала BNS Р. Андрюшкайте.

Портал lrytas.lt сообщает, что обыск был проведен в среду, а руководителю НПА Эрикасу Беронтасу присвоен статус специального свидетеля.

BNS

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