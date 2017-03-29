СРФП проводит обыски в Irdaiva, её руководитель И.Кубилюс задержан

Служба расследования финансовых преступлений Литвы (СРФП), ведущая расследование по делу о возможном мошенничестве при проведении публичных закупок, во вторник произвела обыски в одной из крупнейших строительных компаний страны – вильнюсской Irdaiva, а её генеральный директор и единственный владелец Ирмантас Кубилюс задержан.

“Можем подтвердить, что такое расследование ведётся. Дело очень объёмное, эта фирма (Irdaiva) действительно фигурирует. Расследование ведётся по подозрению в мошенничестве, фальсификации и использовании поддельных документов, в отмывании денег и служебных злоупотреблениях”, – подтвердил агентству BNS в среду врио руководителя службы Шарунас Рамейкис.

По имеющимся у BNS неофициальным сведениям, обыски были проведены на рабочих местах и в домах руководителей фирм, которые имели связь с Irdaiva и Кубилюсом.

По сведениям BNS, в поле зрения сотрудников СРФП оказался конкурс на проведение реконструкции Вильнюсского Дворца концертов и спорта, в котором договор вёлся только с Irdaiva, а также относительно ремонта Республиканской Каунасской больницы и др.

По данным Службы публичных закупок, Irdaiva за период 2008-2016 гг. получила заказов на 136,2 млн евро, а в составе консорциумов – ещё на 145,7 млн евро.

Irdaiva в 2015 г. заработала 2,3 млн евро чистой прибыли – в 2,2 раза больше, чем в 2014-м, за год её доходы упали на 19% до 47,8 млн евро.

BNS

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