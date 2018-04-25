СРР Литвы проводит расследование публичных закупок в самоуправлениях

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Служба спецрасследований Литвы (ССР) проводит досудебное расследование по подозрениям в возможно непрозрачных публичных закупках в Молетском и Игналинском районных самоуправлениях.

«Проводится досудебное расследование по поводу возможно непрозрачных публичных закупок в Игналинском и Молетском районных самоуправлениях», – заявила в среду BNS начальник отдела коммуникации ССР Рената Эндружите.

По ее словам, в расследовании фигурируют пять подозреваемых: заведующий отделом строительства и земельного хозяйства Молетского районного самоуправления (Римантас Шавелис — BNS), заведующий отделом строительства и коммунального хозяйства Игналинского районного самоуправления (Миколас Вишкялис — BNS) и три представителя частных компаний. Один из них также является членом Молетского районного самоуправления.

Последний, по данным портала 15min.lt, является членом совета муниципалитета, представителем Либерального движения — Даниелюс Валюга, он же является исполнительным директором предприятия Bebrusai.

У ССР вызвали подозрения публичные закупки, связанные с реконструкцией улиц и водопровода.

ССР: бизнес, поддерживающий муниципалитеты, побеждает на конкурсах закупок

Компании, которые выступают в качестве спонсоров самоуправлений, побеждают на объявляемых последними конкурсах публичных закупок, сообщила в среду Служба специальных расследований (ССР) Литвы, по итогам проведенного анализа.

В ходе исследования было установлено, что в 2015–2017 годах 146 победителей администрируемых муниципалитетами конкурсов публичных закупок выделили более 405 тыс. евро помощи и победили на конкурсах закупок на сумму более 486 млн евро.

Больше всего помощи от победителей конкурсов получено в Мариямпольском, Кейдайняйском районных самоуправлениях и в Каунасском городском самоуправлении – соответственно по 64 тыс., 50 тыс. и почти 36 тыс. евро.

Между тем, в Клайпедском районе, в Шакяй и Кельме победители конкурсов выделили наименьшие спонсорские суммы, они не превышают 300 евро.

По данным ССР, крупнейшая стоимость составленных договоров со спонсорами отмечается в Каунасском городском самоуправлении – почти 316 млн. евро.

ССР обращает внимание, что в четверти самоуправлений страны на предоставлявшие помощь компании пришлось более половины стоимости публичных закупок этих муниципалитетов.

В 2015–2017 годах ССР выявила почти 200 случаев, когда на объявленных местными властями Литвы конкурсах побеждали юридические лица, которые в этот же период предоставляли какую-то помощь им.

Зачастую сотрудники таких компаний были связаны с работниками администрации самоуправлений родственными, брачными или прочими семейными связями.

«Результаты анализа показали, что риск коррупции, связанной с публичными закупками и спонсорством, существует не только в больницах Литвы, но и в самоуправленииях», – отметил в пресс-релизе глава ССР Жидрунас Бартукс.

«Такая ситуация должна бы побудить к комплексной оценке имеющегося положения и принятию мер для обеспечения прозрачности», – добавил он.

Результаты проведенного исследования представлены первым лицам государства и прочим ведомствам, согласно их компетенции, утверждает ССР.

В будущем служба обещает провести повторный анализ изменения ситуации и информировать о результатах общественность.

BNS