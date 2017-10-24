США аннулировали визу Браудера после его включения Россией в список Интерпола

Власти США аннулировали визу главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера после того, как Россия внеслабританца в базу Интерпола. Информацию об этом предприниматель подтвердил в Twitter. “Не только (президент РФ Владимир) Путин внес меня в список Интерпола, но и США одновременно отозвали мою визу”, – сообщил он.

Бывший посол США в России Майкл Макфолл в Twitter обратился к Браудеру с просьбой подтвердить эти сведения. После подтверждения со стороны Браудера дипломат обратился в Twitter к президенту США и Госдепартаменту, с требованием отменить это решение.”Это возмутительно. Дональд Трамп, Госдепартамент, сейчас же исправьте это. Немедленно. Не присоединяйтесь к кампании Путина против Браудера”, – написал он.

Накануне стало известно, что Россия внесла в базу Интерпола Уильяма Браудера. В России Браудера заочно приговорили к 9 годам тюрьмы по делу о неуплате налогов. Интерпол отказывался вносить его в базу, объясняя преследование политическими мотивами. Браудер после смерти в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского возглавил кампанию по принятию “акта Магнитского” в США – в отношении российских чиновников, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушениям прав человека.

Уильям Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России в 1995-2007 годах. 11 июля 2013 года он был заочно признан Тверским судом Москвы виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на сумму 522 млн рублей), приговорен к девяти годам лишения свободы и на два года лишен права заниматься предпринимательской деятельностью. Британца также объявили в международный розыск. После вынесенного предпринимателю в России приговора Великобритания отказалась его экстрадировать.

Браудер и глава британской компании Firestone Duncan Джемисон Файерстоун заявляли, что сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, 16 ноября 2009 года умершего в московском следственном изоляторе, арестовали после того, как он вскрыл коррупционные схемы, к которым причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД.

NEWSru.com

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