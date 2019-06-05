США для визы потребуют ссылки на соцсети

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Соискатели американских виз с 1 июня должны предоставлять информацию о страницах в социальных сетях, адреса электронной почты, номера телефонов, сообщает Associated Press.

Требование Госдепа США вступило в силу с начала месяца после утверждения изменений в формы заявлений на получение практически всех типов иммиграционных и неиммиграционных виз.

При этом заявители могут сказать, что у них нет социальных сетей. Однако, если эта информация будет не достоверной, то им грозят «серьезные иммиграционные последствия», указал представитель Госдепа изданию Hill.

По сведениям агентства, изменения затронут около 15 миллионов иностранцев. В Госдепе считают, что нововведения позволят укрепить национальную безопасность страны, поскольку каждый путешественник или иммигрант отныне будет проходить тщательную проверку.

Ранее сообщалось, что Евросоюз введет визы для американских граждан с 2021 года. Она будет действовать в течение трех лет, ограничений на число поездок при этом не будет.

korrespondent.net