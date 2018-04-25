США готовы рассмотреть возможность перезаключения ДРСМД

🔊 Воспроизвести

Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность перезаключения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сопровождающегося расширением его состава участников. Об этом сообщил 5 февраля президент США Дональд Трамп.

Он утверждал, что Россия многократно нарушала условия ДРСМД. «Поэтому я объявил, что США официально выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — сказал американский лидер, выступая перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны».

«Возможно, мы можем договориться об ином соглашении, добавив к нему Китай и других. Возможно, нет. В таком случае мы будем тратить на такого рода военные разработки намного больше, чем все другие, и внедрять гораздо больше, чем они, инноваций в этой области», — сказал Дональд Трамп.

belta.by

Photo by Gage Skidmore on Foter.com / CC BY-SA