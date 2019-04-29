США готовят ядерное соглашение с РФ и Китаем

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Администрация президента США Дональда Трампа проводит интенсивные межведомственные переговоры, чтобы предложить варианты нового соглашения по сокращению ядерного вооружения с участием России и Китая, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

«Президент ясно дал понять, что он считает, что контроль над вооружениями должен включать Россию и Китай и должен включать все оружие, все боеголовки, все ракеты», — сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

«Это то, что не пыталась сделать ни одна администрация. Но я бы сказал, что ни одна администрация не пробовала сделать то, что Трамп попытался сделать с Северной Кореей, например», — отметил собеседник телеканала.

Отметим, ранее Трамп заявил, что всем странам следует отказаться от ядерного оружия.

Как известно, договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был подписан в Праге 8 апреля 2010 года.

Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет.

korrespondent.net