США и ЕС расширили санкции против России. Канада присоединилась к санкциям

Минфин США в пятницу, 15 марта, объявил об ужесточении антироссийских санкций. В «черный список» внесены шесть физических лиц и восемь организаций, связанных с Россией. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Под санкции попали заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев, начальник пограничного управления ФСБ по Крыму контр-адмирал Сергей Станкевич, начальник одной из служб пограничного управления капитан первого ранга Руслан Ромашкин, заместитель начальника пограничного управления капитан первого ранга Андрей Шеин, а также заместитель главы «ЦИК ДНР» Алексей Найденко и секретарь «ЦИК ДНР» Владимир Высоцкий.
Кроме того, санкции введены против российских компаний Концерн Океанприбор, Завод Фиолент, Судокомпозит, Новые проекты, Консоль-Строй, Звезда, Ярославский судостроительный завод и Зеленодольский завод имени А. М. Горького.
В Госдепартаменте сообщили, что США обусловили новое ужесточение санкций инцидентом в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
«Сегодня Соединенные Штаты, ЕС и Канада предприняли скоординированные действия в ответ на продолжающуюся агрессию России против Украины, наложив санкции на лица, которые организовали ничем не оправданное нападение на три украинских военных корабля в районе Керченского пролива 25 ноября», — говорится в сообщении.
Ограничительные меры введены, в частности, в отношении начальника пограничного управления «ФСБ Крыма и Севастополя» контр-адмирала Сергея Станкевича, капитана первого ранга Руслана Ромашкина (начальника службы пункта управления «ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю»), капитана первого ранга Андрея Шеина (заместителя начальника пограничного управления «ФСБ по Республике Крым и Севастополю»), капитана второго ранга Алексея Шатохина (начальника службы в Керчи пункта управления «ФСБ РФ по Республике Крым»), командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.
Кроме того, Евросоюз продлил на следующие шесть месяцев ранее введенные санкции против отдельных граждан России.
Канада вслед за Евросоюзом и США объявила о введении антироссийских санкций в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении главы канадского МИД Хрысти Фриланд.
Ограничения касаются 114 физических лиц и 15 предприятий. В частности, под санкции попали Игорь Сечин, Андрей Костин, Игорь Ротенберг, Владимир Устинов, Виктор Золотов.