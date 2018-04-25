США и ЕС расширили санкции против России. Канада присоединилась к санкциям

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Минфин США в пятницу, 15 марта, объявил об ужесточении антироссийских санкций. В «черный список» внесены шесть физических лиц и восемь организаций, связанных с Россией. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Под санкции попали заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев, начальник пограничного управления ФСБ по Крыму контр-адмирал Сергей Станкевич, начальник одной из служб пограничного управления капитан первого ранга Руслан Ромашкин, заместитель начальника пограничного управления капитан первого ранга Андрей Шеин, а также заместитель главы «ЦИК ДНР» Алексей Найденко и секретарь «ЦИК ДНР» Владимир Высоцкий.

Кроме того, санкции введены против российских компаний Концерн Океанприбор, Завод Фиолент, Судокомпозит, Новые проекты, Консоль-Строй, Звезда, Ярославский судостроительный завод и Зеленодольский завод имени А. М. Горького.