США и Китай готовы закончить торговую войну до конца марта

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Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин готовы закончить торговую войну уже до конца марта. Таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР товары были введены в сентябре 2018 года, с января 2019-го Трамп грозил увеличить их до 25%, но впоследствии отказался от этой идеи.

Китай и США находятся на заключительной стадии завершения торговой сделки. Пекин предлагает снизить пошлины на американскую сельскохозяйственную, химическую, автомобильную и другую продукцию, а Вашингтон рассматривает возможность снятия большинства, если не всех, санкций, введенных против китайской продукции в 2018 году, пишет The Wall Street Journal .

Соглашение готовится к подписанию по итогам февральских переговоров в Вашингтоне, сообщили изданию собеседники и из США, и из КНР. Он также отметили, что препятствия остаются и каждая сторона сталкивается с протестами из-за того, что условия слишком благоприятны для другой стороны.

Однако, несмотря на сохраняющиеся препятствия, переговоры продвинулись до такой степени, что соглашение может быть подписано Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на саммите 27 марта, после того как Цзиньпин завершит поездку в Италию и Францию.

В случае заключения сделки Китай обещает снизить пошлины на автомобили из США, снять ограничения на иностранное владение автомобильными предприятиями в Китае, нарастить объемов закупки товаров в США и заключить контракт с американской Cheniere Energy на поставку СПГ китайской Sinopec на 18 млрд долларов начиная с 2023 года.

США со свой стороны обещают дать преимущество китайским компаниям, особенно государственным предприятиям.

Однако если переговоры закончатся плохо, США могут обложить 25%-ной (вместо 10%) пошлиной китайский экспорт на 200 млрд долларов.

Между тем внешнеполитическая победа в отношениях с Китаем нужна президенту США после провала ханойского саммита с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, отмечает The Bell.

В начале января Трамп заявил, что Соединенные Штаты получают миллиарды долларов благодаря торговым пошлинам, которые вашингтонская администрация ввела в прошлом году в отношении продукции из Китая и других стран.

В начале декабря Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя государствами. При этом глава Белого дома заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму 200 млрд долларов, как он ранее планировал.

В конце декабря Дональд Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, и отметил значительный прогресс в диалоге с Пекином по спорным торговым вопросам.

Если, по его словам, торговая сделка между США и Китаем будет достигнута, то она станет «всеобъемлющей, затронет все темы, сферы и предметы споров».

В середине февраля в течение двух дней лидеры двух стран обсуждались такие важнейшие вопросы, считающиеся камнем преткновения в развитии китайско-американских торгово-экономических связей, как снятие таможенных барьеров и достижение баланса в товарообороте, регламентация взаимодействия в сфере услуг и при защите прав на интеллектуальную собственность, отмена ограничений на экспорт наукоемкой высокотехнологичной продукции.

Си Цзиньпин заявлял, что Китай готов к продуктивному взаимодействию с американской стороной ради достижения соглашения по торгово-экономическим вопросам.

NEWSru.com