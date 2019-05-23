США ищут решение вопроса закупки Турцией С-400

🔊 Воспроизвести

США обеспокоены планами Турции по закупке С-400 и продолжают искать решение этого вопроса, так как хотят поддерживать отношения с Анкарой. Об этом в среду, 22 мая, сообщил в Брюсселе новый главком сил НАТО в Европе, генерал ВВС США Тод Уолтерс.

«Мы по-прежнему сфокусированы на этом вопросе… Консультации продолжатся, ищем решение. США уже выразили свое мнение и продолжат работать, чтобы поддерживать должные отношения с Турцией, которые существуют между двумя союзниками. Турция остается важным союзником по НАТО», − заявил Уолтерс, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать ситуацию вокруг планов по покупке Турцией российских комплексов.При этом официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус подчеркнула, что США продолжают предупреждать Турцию о последствиях приобретения российских ЗРК С-400. «Думаю, что наша позиция по С-400 вполне последовательна. Госсекретарь (Майк Помпео) говорил об этом, мы говорили, что приобретение систем С-400 будет иметь серьезные последствия для оборонных отношений США и НАТО с Турцией», − заявила Ортагус.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что США дали Турции две недели на отказ от покупки зенитных ракетных комплексов С-400 у РФ, пригрозив исключить Анкару из программы F-35 компании Lockheed Martin.

Напомним, Москва и Анкара достигли договоренности о сделке по С-400 в 2017 году. Речь идет о поставке четырех дивизионов ЗРК на сумму 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки Турция оплатит сама, часть − за счет российского кредита. США выступают против покупки С-400 турецкой стороной. Вашингтон требует от Анкары отказаться от российских комплексов в пользу американских ЗРК Patriot.

korrespondent.net