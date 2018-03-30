США лишили неприкосновенности здание резиденции генконсула России в Сиэтле

Власти США нотой отозвали дипломатическую неприкосновенность здания резиденции генконсула РФ в Сиэтле. Об этом сообщил журналистам генеральный консул Валерий Тимашов.

“Речь идет о том, что с правовой точки зрения страна пребывания, естественно, дает свое решение на использование того или иного здания в качестве резиденции. Американские власти в официальном порядке нотой отзывают и практически лишают это здание дипломатического иммунитета, неприкосновенности”, – пояснил Тимашов (цитата по РИА “Новости”).

Генконсул отметил, что, к сожалению, повторяется сценарий, который произошел полгода назад с генеральным консульством РФ в Сан-Франциско.

Решение о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле затрагивает более 30 тысяч россиян, также сообщил Валерий Тимашов. “По нашим оценкам, здесь примерно проживает свыше 30 тысяч. Если в целом около 100 тысяч россиян на территории США, то фактически нанесен удар по трети нашей русскоязычной общины”, – сказал генконсул. Он также заверил, что граждане не останутся без консульской поддержки.

“Бред, нонсенс и полная чушь”

Тимашов назвал “бредом, нонсенсом и полной чушью” сообщения о причастности сотрудников консульства РФ в Сиэтле к шпионажу. “Здесь значительнейших увеличилось количество обращений российских граждан. Поэтому говорить о том, что мы тут занимаемся чем-то, кроме наших прямых консульских обязанностей, – просто вздор, ребячество. Оставляю это на совести тех безрассудных людей, которые поднимают эту тему в СМИ…”, – сказал генконсул, слова которого приводит РИА “Новости”. По его мнению, такие допущения могли возникнуть из-за волны русофобии.

В свою очередь консул-советник России в Сиэтле Халит Айсин сообщил ТАСС, что генконсульства РФ в Сиэтле до последнего момента будет оказывать консульские услуги россиянам. “В оставшееся время мы постараемся обеспечить прием по консульским вопросам максимально большого числа российских граждан, – отметил он. – Сейчас идет выдача готовых документов. По требованию американских властей Генконсульство должно прекратить деятельность к 17:00 местного времени 30 марта (03:00 мск 31 марта)”.

Те россияне, у кого возникнет необходимость в совершении консульских действий, таких как оформление паспортов, гражданства или нотариата, пояснил он, теперь должны будут обращаться в консульский отдел Посольства РФ в Вашингтоне, в Генеральные консульства РФ в Нью-Йорке или Хьюстоне.

В пределах консульского округа, которое обслуживало Генеральное консульство РФ в Сиэтле, находились штаты Аляска, Калифорния, Гавайи, Айдахо, Айова, Монтана, Небраска, Невада, Орегон, Северная Дакота, Южная Дакота, Вашингтон, Вайоминг, Юта, а также остров Гуам, Американское Самоа и Северные Марианские острова.

В понедельник власти США заявили о высылке 60 российских дипломатов по обвинению в шпионаже и о закрытии генконсульства России в Сиэтле. При этом никто из сотрудников этого генконсульства в шпионаже не обвинен и не высылается из страны. Закрытие консульства в Сиэтле власти объяснили не только инцидентом Солсбери в Великобритании, но и его географической близостью к “одной из баз подводных лодок”, а также заводу Boeing.

NEWSru.com

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