США назвали дату выхода из ракетного договора

США начнут процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 февраля. Об этом заявил в среду, 16 января, заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, сообщает Reuters.

Томпсон, находящаяся сейчас в Брюсселе, вновь обвинила Россию в нарушении ДРСМД. Она добавила, что в ходе состоявшихся во вторник в Женеве российско-американских консультаций по ДРСМД прорыва достигнуто не было.

«Все предложения, которые сделала российская делегация вчера, никакие из них, и я подчеркиваю, никакие из, цитирую, «прозрачных мер» невозможно проконтролировать в рамках действующего режима контроля над вооружением», — заявила она.

Процесс выхода США из договора займет полгода.

Как сообщило агентство Bloomberg, постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что США финансируют разработки по противодействию ракетам средней и малой дальности. Она добавила, что период времени, который займет разработка таких средств, пока не определен.

Как сообщалось, накануне состоялись переговоры США и России по ракетному договору. Обе стороны остались разочарованы результатами встречи.

korrespondent.net