США не отказываются от превентивного ядерного удара

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США не желают брать на себя обязательства о неприменении первыми ядерного оружия. Об этом заявил в четверг на слушаниях в подкомитете по стратегическим силам комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг.

Трансляция слушаний шла на сайте комитета. «При всех администрациях США не принимали политику неприменения первыми ядерного оружия, — отметил он. — Мы предоставили союзникам свои ядерные гарантии <…>, чтобы продемонстрировать нашу готовность обеспечивать их безопасность при самых напряженных кризисах».

Трахтенберг выразил озабоченность, что «объявление о неприменении первыми ядерного оружия будет представлять собой отход от данных США гарантий безопасности», передает ТАСС. «С этой точки зрения, политика отказа от использования ядерного оружия первыми была бы дестабилизирующей», — подчеркнул он.

Год назад в США опубликовали новую ядерную доктрину. В ней говорилось, в частности, что российские власти могут пойти на превентивный ядерный удар, «ошибочно ожидая, что принудительные ядерные угрозы или ограниченный первый удар могли бы парализовать США и НАТО и тем самым положить конец конфликту на условиях России».

В доктрине отмечается, что «эффективное сдерживание» США ядерных и неядерных атак со стороны России требует того, чтобы «российское руководство не заблуждалось относительно последствий ограниченного первого применения ядерного оружия как против США, так и на региональном уровне».

В Вашингтоне уверены в том, что в настоящее время Россия модернизирует ядерное оружие и другие стратегические системы. Еще большее беспокойство у Белого дома вызывает принятие Россией военных стратегий, которые предполагают достижение успеха за счет расширения ядерного потенциала. «Эти события, наряду с захватом Россией Крыма и ядерными угрозами для наших союзников, подтверждают решительность Москвы вернуться к противостоянию великих держав», — говорилось в документе.

Там также утверждалось, что «неотложной и непредсказуемой угрозой» для США является Северная Корея. «Северная Корея продолжает производить плутоний и высокообогащенный уран для ядерного оружия. Учитывая существующий и разрабатываемый ядерный потенциал, существующий потенциал в области химических, биологических и обычных вооружений, а также исключительно провокационную риторику и действия, незаконная ядерная программа Северной Кореи должна быть раз и навсегда прекращена таким образом, чтобы результат можно было верифицировать», — подчеркивалось в доктрине.

Добавим, что российское руководство, хотя официально не признает стратегию превентивного ядерного удара, к самой возможности ядерной войны относится без лишней опаски, с чувством заведомой правоты и морального превосходства. «Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — сказал президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

Глава государства подчеркнул, что Россия ничего не боится. «Мы вообще ничего не боимся. Страна с такой территорией, с населением, готовым жизнь отдать за Отечество, с этим ничего никто не может поделать», — сказал он.

NEWSru.com