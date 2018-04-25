США не позволят никому доминировать в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил Помпео

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Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник объявил, что США не стремятся господствовать в Индо-Тихоокеанском регионе. В то же время Вашингтон не даст какой-либо другой державе занять главенствующие позиции в этой части планеты, сообщает CNBC .

«Мы никогда не добивались доминирования в Индо-Тихоокеанском регионе, и мы не будем добиваться этого, но мы будем противодействовать любой стране, которая делает так (пытается доминировать)», — сказал госсекретарь на Индо-Тихоокеанском форуме в Вашингтоне.

Он заявил, что в этом регионе США интересуют «партнерство», экономическая безопасность и двусторонние торговые отношения. «Я знаю, некоторые из вас сомневаются в роли Америки в регионе в свете решения (президента США Дональда) Трампа выйти из Транстихоокеанского партнерства (ТТП)», — сказал Майк Помпео.

При этом он подчеркнул, что США продолжают переговоры для «выработки лучших и высококлассных двусторонних торговых договоров».

Помпео подчеркнул, что США исторически является противником империалистических устремлений. «Как и многие наши азиатские союзники и друзья, наша страна боролась за ее собственную независимость от империи, которая добивалась покорности», — сказал госсекретарь.

Майк Помпео во время своей поездки посетит Малайзию, Сингапур и Индонезию. Он объявил, что Вашингтон инвестирует в развитие региона 113 млн долларов. Эти средства пойдут на технологические, энергетические и инфраструктурные проекты.

При этом Помпео подчеркнул, что американские инвестиции не направлены на противодействие Китаю, который вкладывает значительные средства в дорожные проекты, модернизацию инфраструктуры и налаживание тесных экономических связей между Европой, Азией и Африкой.

Главный советник Помпео по политическим вопросам Брайан Хук добавил, что США «приветствуют» китайское стремление способствовать развитию региона, однако вызывает беспокойство , будет ли КНР придерживаться международных стандартов в прозрачности деятельности и верховенстве права. «Мы знаем, что американская модель экономической деятельности является самой благотворной для стран региона», — заключил Хук.

Выступивший на конференции министр торговли США Уилбур Росс пояснил, почему администрация Трампа не заинтересована в региональном многостороннем торговом соглашении. По его словам, такие соглашения требуют слишком много усилий для заключения, и «они очень, очень сложные», передает «Интерфакс» .

«К сожалению, с такими крупными геополитическими явлениями как ТПП, никак не получается поставить контролируемый эксперимент, так что никто никогда не узнает, каким бы мог быть результат ТТП», — отметил Росс.

Он подчеркнул, что вне зависимости от исходов президентских выборов в США в 2016 году соглашение по ТТП было «мертво».

Соглашение о вступлении США в ТТП было подписано предыдущим президентом Бараком Обамой, который, однако, не смог заручиться поддержкой Конгресса.

Дональд Трамп с приходом к власти заявил о выходе США из ТТП. Недавно он, тем не менее, говорил, что готов рассмотреть американское участие в партнерстве при пересмотре условий для Соединенных Штатов.

NEWSru.com