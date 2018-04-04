США обещают периодически присылать военных в страны Балтии, укреплять ПВО

Во вторник Соединенные Штаты пообещали периодически дислоцировать подразделения вооруженных сил в Балтийских странах с целью сдерживания России.

На состоявшейся в Вашингтоне встрече президенты США, Литвы, Латвии и Эстонии также заявили, что будут искать новые способы укрепления региональной противовоздушной обороны (ПВО) как на двухсторонней основе, так и в формате НАТО.

“Соединенные Штаты Америки по-прежнему периодически будут дислоцировать свои вооруженные силы в Балтийских государствах с целью усиления сдерживания и обороны, а также катализации усилий Латвии, Литвы и Эстонии по развитию их национальной обороны”, – говорится в совместной декларации четырех президентов.

После аннексии Россией украинского Крыма США незамедлительно в 2014 году прислали по несколько сотен своих военных в каждую из Балтийских стран. Они находились здесь до 2017 года. Затем в Литве, Латвии и Эстонии было создано по международному батальону НАТО, а роты вооруженных сил США из этих стран были выведены, сейчас американские военные приезжают на учения из Польши.

Литовские должностные лица стремятся к тому, чтобы американские военные находились здесь на постоянной основе. Обнародованная во вторник формулировка, о дальнейшей периодической дислокации означает, что больших изменений в этой сфере в ближайшее время, скорее всего, не будет.

Литва призывает, чтобы США чаше привозили на военные учения противоракетные комплексы Patriot, которые могут сбивать самолеты и баллистические ракеты, а Балтийские страны стремятся быть внесенными в общий щит ПВО.

По словам литовских дипломатов, упоминание в декларации системы противоракетной обороны является первым обязательством США подобного уровня, оно будет важно для достижении прогресса на предстоящем в июле саммите НАТО.

В декларации США также подтвердили “свое нерушимое обязательство соблюдения Пятой статьи Вашингтонского договора”, которая закрепляет принцип коллективной обороны.

Ранее в Балтийских странах возникла обеспокоенность, когда во время предвыборной кампании Д. Трамп пообещал улучшить отношения с Россией, а НАТО назвал пережитком. Заняв президентский пост, он стал говорить о НАТО благосклоннее, беспокоится о военной мощи США, принял решение отправить вооружения на Украину, а сотрудники его администрации демонстрируют исключительно большое внимание к странам Балтии.

BNS

Метки: Литва