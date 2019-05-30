США обвинили Россию в проведении тайных ядерных испытаний

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Разведывательное управление Минобороны США утверждает, что Россия провела секретные ядерные испытания ограниченного радиуса действия – вопреки мораторию, наложенному на такого рода тесты.

Об этом пишет в среду, 29 мая, американское издание Wall Street Journal.

Соединенные Штаты считают, что Россия с большой долей вероятности не соблюдает мораторий на ядерные испытания – в соответствии Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», – заявил генерал-лейтенант Роберт П. Эшли, выступая на форуме по контролю над вооружениями в Институте Хадсона.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят на 50-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 сентября 1996 года и открыт для подписания 24 сентября 1996 года. Данное соглашение расширяет до полного запрета режим испытаний ядерного оружия, введенный Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года.

К настоящему времени Договор подписало 183 государства, в том числе 41 государство из 44, необходимых для вступления договора в силу. Ратифицировали Договор 164 государств, в том числе 36 государств из 44, необходимых для его вступления в силу.

6 декабря 2006 ГА ООН приняла резолюцию о необходимости скорейшего подписания и ратификации Всеобъемлющего договора о запрете ядерных испытаний. За принятие резолюции проголосовали 172 страны.

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