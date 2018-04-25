США объявили о полной победе над ИГ в Сирии

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Террористическая группировка «Исламское государство» полностью разгромлена в Сирии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает портал Buzzfeed.

«Халифат ИГ в Сирии на 100 процентов уничтожен», – подчеркнула она и продемонстрировала журналистам карту Сирии и Ирака, на которой видно, что террористы ИГ более не контролируют какие-либо из территорий этих двух стран.

По словам Сандерс, исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан проинформировал о последних изменениях в ситуации в Сирии президента США Дональда Трампа.

Напомним, в декабре 2018 года Трамп заявлял, что США разгромили силы группировки ИГ в Сирии и объявил о поэтапном выводе американских войск из Сирии.