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США объявили о полной победе над ИГ в Сирии

Фото из открытых источников
Террористическая группировка «Исламское государство» полностью разгромлена в Сирии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает портал Buzzfeed.
«Халифат ИГ в Сирии на 100 процентов уничтожен», – подчеркнула она и продемонстрировала журналистам карту Сирии и Ирака, на которой видно, что террористы ИГ более не контролируют какие-либо из территорий этих двух стран.
По словам Сандерс, исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан проинформировал о последних изменениях в ситуации в Сирии президента США Дональда Трампа.
Напомним, в декабре 2018 года Трамп заявлял, что США разгромили силы группировки ИГ в Сирии и объявил о поэтапном выводе американских войск из Сирии.

Трамп подтвердил победу над ИГ в Сирии

Президент США Дональд Трамп в субботу, 23 марта, заявил, что силы антитеррористической коалиции во главе с США освободили 100% территории, которую террористическая группировка «Исламское государство» занимала в Сирии и Ираке. Об этом сообщило агенство Интерфакс.

Он также назвал боевиков ИГ трусами и неудачниками, но предостерег, что время от времени группировка, несмотря на поражение, может вновь заявлять о себе.

«Мы сохраним бдительность в отношении ИГ, объединяя мировые силы по борьбе с терроризмом, чтобы бороться с ИГ до тех пор, пока она не будет полностью повержена, вне зависимости от того, где она действует», − отметил американский лидер.

Он обратился к молодежи, призвав ее не верить пропаганде ИГ.

«Всем молодым людям в интернете, которые верят в пропаганду ИГ: вы погибнете, если присоединитесь к ним. Лучше подумайте о том, как прожить замечательную жизнь», − подчеркнул Трамп.

korrespondent.net

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